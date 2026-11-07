沈伯洋台北大洋流內湖南港場

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，下午出發掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。沈伯洋受訪表示會邀請李洋，其實跟內湖南港的一些政策，其實非常有關係。媒體問到沈伯洋和李洋都有「洋」字，有沒有「洋洋」相關的組合？沈伯洋說，倒還沒有，因為那天才跟大家講說今天有驚喜，有關注的是跟他的名字有關啦。但還沒有特別去想一些口號，因為我們是專注在政策上面，還沒有想到那一層。

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的歡迎。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。記者曾吉松／攝影