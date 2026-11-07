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大打同學牌！吳思瑤現身賴瑞隆造勢大會 秀45年前國小、高中同窗照

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
吳思瑤登台為賴瑞隆站台，更秀出兩人國小及高中時期的同窗照。記者巫鴻瑋／攝影
吳思瑤登台為賴瑞隆站台，更秀出兩人國小及高中時期的同窗照。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於今天下午在高雄岡山區舉辦「北高隆洋大團結應援大會」，現場湧入大批支持者，立委吳思瑤特別驚喜現身站台，不僅大打同學牌，更在現場秀出兩人45年前國小、高中的珍貴同窗合照，掀起全場歡呼，吳思瑤盛讚賴瑞隆從小到大都非常樸實、認真，期盼高雄鄉親支持賴瑞隆。

身為賴瑞隆多年好友的吳思瑤一上台便展現好交情，笑稱自己只有3分鐘發言時間，但仍堅持從台北搭高鐵南下站台只為支持賴瑞隆，隨即秀出兩人小時候的合照畫面。

吳思瑤表示，兩人不僅是國小同學，到高中也都是同窗，兩人相識長達45年，她見證賴瑞隆從學生時代開始就是一個非常敬職、認真且樸實的人，「他不像我小時候就很愛漂亮，瑞隆就是一個非常實在、一步一腳印為台灣打拚的人」。

吳思瑤回憶，兩人於2016年一同進入立法院擔任立法委員，不僅是一輩子的好朋友、好兄弟，如今看到老同學要參選高雄市長，內心充滿感動與驕傲。她強調，這場選戰不僅是高雄的關鍵一役，更需要全台灣的溫暖力量共同相挺，呼籲北高雄與全體市民團結一致，讓賴瑞隆順利過關、接棒高雄市政。

吳思瑤也代表民進黨台北市長候選人沈伯洋，希望「洋流」不只是在台北，也能夠在高雄、在全台灣，高喊「北高連線」，台北有沈伯洋，高雄有賴瑞隆，兩人在各自的崗位上守護台灣。

沈伯洋也透過隔空聲援的影片，還在影片中開玩笑稱想要賴瑞隆帶他到岡山吃羊肉、沾豆瓣醬，並向高雄鄉親問候並全力推薦賴瑞隆。

吳思瑤登台為賴瑞隆站台，更秀出兩人國小及高中時期的同窗照。記者巫鴻瑋／攝影
吳思瑤登台為賴瑞隆站台，更秀出兩人國小及高中時期的同窗照。記者巫鴻瑋／攝影

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