彭一書土城競總成立大會 蘇貞昌、蘇巧慧父女接力站台挺連任

2026年九合一選舉進入最後倒數階段，新北市土樹三鶯選區因議員應選席次減少一席，加上候選人票源重疊，競爭格外激烈。民進黨新北市議員彭一書首度挑戰連任，面臨嚴峻考驗。

今天在土城海山捷運站廣場舉辦「蘇巧慧・彭一書土城競選總部成立大會」，現場湧入2000多名支持群眾。行政院前院長長蘇貞昌與民進黨新北市長候選人蘇巧慧父女一前一後接力現身站台，展現力挺彭一書的決心，也為選戰最後衝刺注入強大氣勢。

彭一書議員自上任以來，始終秉持「認真骨力、勤走地方」的精神，深入基層、傾聽民意，積極推動地方建設、協助解決鄉親大小事，並長期投入義消服務，以實際行動守護地方安全，累積基層支持。

今天競選總部成立大會地方人士齊聚，首先由土城農會理事長兼埤塘里里長邱顯俊開場致詞，隨後土城聯誼會會長張俊隆也親自到場力薦。兩位地方人士一致肯定彭一書長期深耕地方的表現，並呼籲鄉親團結支持，讓肯做事的議員繼續留在議會。

蘇貞昌隨後親自到場，為市議員彭一書披上象徵勝利與祝福的彩帶。蘇貞昌致詞時直言，自己「最擔心這一席」更以台語大讚彭一書「做事有夠𠢕（gâu）」，肯定他勤跑基層、踏實做事的表現，蘇貞昌說，選戰瞬息萬變，呼籲鄉親每一票都至關重要，呼籲鄉親集中選票，全力支持兼具經驗與熱忱的優秀議員彭一書順利連任。

最後也不忘幫自己女兒蘇巧慧拉票，他強調，城市需要新世代來接棒與承擔，而蘇巧慧正是最具有遠見與執行力的人選。他呼籲鄉親，既然年輕一代已經準備好承擔更大的責任，大家就應該給予實質的溫暖與肯定，用選票把優秀的人才送進市政府。蘇貞昌幽默地向大家請託，希望未來在選市長時，鄉親一定要集中選票全力支持蘇巧慧，讓她能以豐富的經驗為新北市民服務。

緊接著，白沙屯媽祖「粉紅超跑」歌曲主唱林姍現身獻唱，帶動現場熱烈氣氛，並在歌聲與歡呼聲中迎接新北市長候選人蘇巧慧與議員彭一書並肩進場，現場掌聲不斷。

蘇巧慧與彭一書隨後共同進行「疊積木」儀式，以「十分幸福，顧好你的大小事」為主軸，象徵地方建設一步一腳印、逐步累積，也傳達攜手打造幸福新北的願景。

彭一書致詞時感謝在地鄉親一路以來的栽培與支持，強調未來將持續秉持「認真骨力」的精神，腳踏實地為地方打拚，並懇請鄉親在最後關鍵時刻團結支持、集中選票，讓認真做事的人繼續留在議會，為土樹三鶯爭取更多建設、為地方發聲。

前行政院長蘇貞昌今天為民進黨市議員候選人彭一書站台助講，呼籲鄉親集中選票，全力支持兼具經驗與熱忱的優秀議員彭一書順利連任。記者王長鼎／攝影

前行政院長蘇貞昌今天為民進黨市議員候選人彭一書站台助講，呼籲鄉親集中選票，全力支持兼具經驗與熱忱的優秀議員彭一書順利連任。記者王長鼎／攝影

民進黨市議員候選人彭一書今天在土城海山捷運站廣場舉辦「蘇巧慧・彭一書土城競選總部成立大會」，現場湧入2000多名支持群眾。記者王長鼎／攝影