挺柯志恩復刻韓流3山造勢 王金平批綠執政像「鐵管外金、內已生鏽」

前立法院長王金平今天下午在藍營高雄市長候選人柯志恩旗山造勢活動致詞，指柯志恩選舉造勢活動復刻韓國瑜「韓流」3山造勢；王並指民進黨在高雄已執政超過2、30年，若有欠民進黨，債也已經還清，王批評高雄在民進黨執政下，「就像一支鐵管外面金金，裡面卻生鏽」，應該要換黨做看看。

王金平在數萬名支持者揮舞小旗幟之下登上柯志恩在旗山造勢的台上，致詞開端即提「韓流」，王金平指，大家應該都記得，8年前韓國瑜因3場造勢順利高票當選高雄市長，第一場就是鳳山，第二場就是旗山，當時非常多的鄉親大家聚集表達支持之意，第三場岡山現場擠10多萬人變成潮流，所以韓流讓韓國瑜順利當選。

王金平說，今天為了柯志恩的競選已辦過鳳山、岡山的大造勢，都非常成功，今天旗山這場是第三場的大造勢，非常圓滿，感受的意義不同，大家有緣份參加這場活動，讓大家能永遠記得的成就和重要性。

王金平批評，高雄市讓民進黨執政已經超過2、30年了，若有欠民進黨，債已經還清了，人情也還了，應該要換黨做；王金平說，這次國民黨提名的柯志恩不得了，大家都說，4年前不堪一擊，輸很多，但她蹲點沒離開高雄，里和區走透透，接觸很多鄉親，了解民情，探討高雄需要什麼，4年後，柯志恩捲土重來，要讓她當選市長再發展高雄市。

「柯志恩的決心很堅決，值得讚嘆！」王金平說，高雄在民進黨執政之下，就像一支鐵管外面金金，裡面卻生鏽，高雄市是全國空氣最差的，第二是屏東、第三是台南市，大家忍受的了嗎？

王金平表示，高雄縣市合併幾十年來，高雄縣得到汙染、環境破壞，人口越來越少，大家可以感受到城鄉差距，原高雄縣受到不平等待遇，所以柯志恩立志當了市長，要將原高雄縣和高雄市平等發展。

王金平並稱讚柯志恩是教育博士、教育家，所提政見都是符合高雄最需要的，例如要將高雄發展為科技城，將高雄變成教育之都，高雄教育水準不理想，高雄要進步、繁榮發展，最重要的是，教育一定要做好，讓高雄子弟和全世界比較，呼籲年輕學子這次是翻轉高雄的生力軍，大家要重視這次翻轉高雄的機會，帶來高雄改頭換面，重新發展。

王金平呼籲，高雄鄉親團結支持柯志恩之外，拜託在地和其他地區要團結回來高雄，支持柯志恩讓她執政。王並以之前當立法院長的經驗談為例指，國民黨執政時，他當院長很公平處理國政，但民進黨多數時也都沒討論，現在國民黨和民眾黨多數時也照以前方法處理國政剛剛好而已，不像外面所說「國民黨在國會鴨霸」，只是學以前民進黨而已。

王金平呼籲國會不要再對立、要和諧，柯志恩執政國會會和諧、兩岸會和平，營造台灣安全、安定、繁榮富足的台灣。