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柯文哲揪蔣萬安來竹北挺邱臣遠！ 邱臣遠團隊賣關子：敬請期待

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠明天將舉辦大型造勢晚會，創黨主席柯文哲力邀台北市長蔣萬安來竹北支持。記者黃羿馨／攝影
邱臣遠明天將舉辦大型造勢晚會，創黨主席柯文哲力邀台北市長蔣萬安來竹北支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠明天將舉辦大型造勢晚會，創黨主席柯文哲公開邀請台北市長蔣萬安到場力挺，蔣回應「夥伴之間一定相互支援」。至於蔣萬安是否出席或以影片支持，邱臣遠競選團隊今天賣關子，表示無論何種形式都誠摯歡迎「敬請期待」。

邱臣遠明天將在竹北市縣政六路舉辦「竹北出大事」大型造勢演唱會，活動下午4時開放幸福市集，晚間6時30分正式開始。柯文哲、民眾黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、中廣董事長趙少康、館長陳之漢及主持人王淺秋等人出席力挺邱臣遠。

柯文哲昨天受訪表示，民眾黨這幾天最大的活動，就是11月8日在竹北替邱臣遠造勢，民眾黨主要、比較重要的人物都會到場，並公開喊話「看蔣萬安要不要去竹北？」引發外界關注藍白是否將在竹北同台。

蔣萬安昨天下午受訪回應，非常感謝柯文哲的邀請，強調在野陣營合作力量大，而且「夥伴之間一定是相互支援」，但未明確表態是否出席明天的竹北造勢。

對於蔣萬安是否出席，邱臣遠競選團隊發言人黃心愉今天表示，非常感謝柯文哲日前面對媒體提問時，極度有智慧地協助邱臣遠宣傳11月8日在縣政六路舉辦的市集與晚會活動。

黃心愉表示，無論蔣萬安是否出席，或以影片等其他形式表達支持，邱臣遠競選團隊都將以最大的誠意歡迎與接待各界前輩及朋友的支持，至於後續安排，還請大家敬請期待。

另一方面，徐欣瑩今天受訪時，被媒體問及明天是否會出席邱臣遠造勢，以及藍白在竹北是否有機會重新合作？徐欣瑩表示：「我想蔣萬安一定跟我一樣，都是站在拒絕黑金家族、守護乾淨新竹」，並再次喊話國民黨加油。

徐欣瑩辦公室進一步表示，對於蔣萬安所說「夥伴之間一定是相互支援」高度認同，強調新竹不是「鄭說了算」，唯有團結才能對抗鄭家的黑金政治。

至於邱臣遠的造勢安排，徐欣瑩辦公室表示，邱前副市長有自己的節奏，尊重他的安排，「一起為新竹縣加油」。

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