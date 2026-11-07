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「洋洋合體」李洋低調站台 沈伯洋曝原因：與內湖南港政策有關

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北即時報導
「台北大洋流」出現神祕嘉賓，運動部長李洋下午現身，陪民進黨台北市長候選人沈伯洋內湖南港大車掃。記者洪子凱／攝影
「台北大洋流」出現神祕嘉賓，運動部長李洋下午現身，陪民進黨台北市長候選人沈伯洋內湖南港大車掃。記者洪子凱／攝影

「台北大洋流」出現神祕嘉賓，運動部長李洋下午現身，陪民進黨台北市長候選人沈伯洋內湖南港大車掃。沈伯洋受訪指出，這次會要邀請李洋，其實跟內湖南港的一些政策，其實非常有關係。

李洋下午出席沈伯洋選舉造勢很低調，並未和沈伯洋一同接受媒體聯訪，直到車掃要出發前，李洋才現身，並快速上車，媒體喊話出席原因，他皆未回應。

針對為何請李洋，沈伯洋受訪指出，先保留到等一下，大家就會知道為什麼這次我們會要邀請李洋，其實跟內湖南港的一些政策，非常有關係。

媒體也問，沈伯洋和李洋都有「洋」字，有沒有「洋洋」相關的組合？沈伯洋說，倒還沒有，因為那天才跟大家講說今天有驚喜，有關只的是跟他的名字有關啦。但還沒有特別去想一些口號，因為我們是專注在政策上面，還沒有想到那一層，「我等下來想一下」。

至於今天終點站神祕嘉賓是副總統蕭美琴，是否要催出一些關鍵票源？沈伯洋指出，現在要逆轉勝，其實就是要在每一區都要一樣的努力，並年因這邊比較搖擺區，就特別來做哪些事，而是針對內湖南港大家的需求，提出政策，從選戰一直追到現在，訴求的永遠都是接近在地的居民，提出政策，選前到選後，都不會改變。

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