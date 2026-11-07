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黃國昌指小草全力挺柯志恩 再轟賴瑞隆不挺勞工：是典型黨意立委

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌今天下午參加藍營高雄市長候選人柯志恩旗山造勢活動。記者郭韋綺／攝影
民眾黨主席黃國昌今天下午參加藍營高雄市長候選人柯志恩旗山造勢活動。記者郭韋綺／攝影

民眾黨主席黃國昌今天下午參加藍營高雄市長候選人柯志恩旗山造勢活動致詞指，知名音樂人朱康是民眾黨和柯文哲主席的鐵粉，願意幫柯志恩寫競選歌曲，代表小草今年在高市長選戰全力挺柯志恩；黃並砲轟柯的對手賴瑞隆是典型黨意立委，拋問賴瑞隆聲稱勞工出身，為何修惡法剝奪勞工7天假，不挺恢復5天假，和綠營權貴及光電業者站一起。

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山舉辦造勢活動，民眾黨主席黃國昌站台力挺，黃國昌上台致詞時指柯志恩的競選歌曲目前觀看已兩百萬了，他透露，做這首歌的人朱高老師是台灣民眾黨和柯文哲主席的鐵粉，當時柯志恩要找朱老師幫她寫歌，朱老師今天願意幫柯志恩寫這首感人的歌，代表小草在今年高雄市長的選戰一定全力力挺柯志恩。

黃國昌指，他在高鐵上聽著這首歌非常感動，朱高老師唱出柯志恩委員的心情，今天他站在這裡挺柯志恩，不是只為了藍白合，他站在這裡是挺一個正直、善良、充滿愛心的市長。

黃國昌表示，在立法院他和柯志恩站在不同黨派，但是為了共同一個價值就是捍衛台灣勞工的權利，黃話鋒一轉指出，當時民進黨掌握一半的國會卻忘了有多少勞工朋友幫民進黨打下江山，但民進黨一執政卻剝奪勞工的7天假，他今天要請問柯志恩的對手賴瑞隆，說是基層出來的，為什麼民進黨修這惡法、踐踏勞工權益的時候，賴瑞隆卻不反對，要不要出來說清楚講明白。

黃國昌並質疑，2024年好不容易國會翻轉了，賴瑞隆說自己是基層出來，要表決還給勞工5天假時，賴瑞隆卻和財團站在一起；黃國昌說，過去這幾年，高雄選出來的立委清一色是民進黨的，民進黨政府卻不顧高雄鄉親的健康，偷偷在興達電廠排放有害人體健康空汙物質的時候，高雄沒有半個立委站出來，美濃發生天坑、大樹鋪滿光電板，高雄沒有一個立委站出來。

他看到的是柯志恩站出來反對興達電廠燃燒生煤、美濃出現大峽谷，大樹山坡地鋪滿光電板。黃國昌指出，柯志恩是一個正直的人，幾個月前，有人找他有一個大樁腳卡到司法，請他幫忙解決司法問題可以對柯志恩選情很有幫助，他去電問柯志恩，柯志恩用非常堅決的語氣反對幫一個貪汙犯修法。

黃國昌質問賴瑞隆「為何可以為了新潮流樁腳李清福修法幫他和陳菊見面？」黃批評賴瑞隆一次又一次，選擇幫綠營權貴和光電業者，但在基層勞工權利、虐童和毒駕修法卻不支持，賴瑞隆是最典型的民進黨黨意立委，黃拜託所有鄉親一定要出來投票，台灣是台灣人的台灣不是民進黨的台灣，高雄是高雄人的高雄，不是新潮流的高雄，黃指，柯志恩說她下半輩子會留在高雄，把所有心血奉獻給高雄這塊土地，呼籲大家一起翻轉大高雄。

藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山舉辦造勢活動，現場湧入數萬民眾揮舞小旗幟力挺。記者郭韋綺／攝影
藍營高雄市長候選人柯志恩今天下午在旗山舉辦造勢活動，現場湧入數萬民眾揮舞小旗幟力挺。記者郭韋綺／攝影

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