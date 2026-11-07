剩21天就要決定城市未來4年發展 桃園綠營黃世杰衝刺拚選票

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天行程滿檔，南北奔波又從沿海跑到近山，與黨籍議員李光達、游吾和及林志強成立聯合競選總部。他表示，剩下21天就要投票決定桃園下一個4年的生活方式，不同於現任市府的怠惰、懶散，他已提出具體的主張及藍圖，相信市民會做出最好的選擇。

黃世杰今天連趕三場聯合競選總部造勢活動，會中大談桃園交通、地方產業發展、族群文化及福利等議題。他表示，桃園人口快速成長，也越來越壅塞，交通不能永遠等到塞車才想補救辦法，規畫必須以未來20年的需求為考量，未來擔任市長除加速既有捷運建設，也會積極推動下一階段捷運路網，同時推動市營公車，把捷運、公車、YouBike及社區接駁串聯起來。

黃世杰也提到，大園有桃園國際機場，也有航空城國家重大建設，城市發展不能只看投資金額、產業進駐，要照顧地方居民權益，落實「先建後遷」承諾。產業發展方面，現任市長張善政應說明是否要違背對「三低一高」承諾。

另外，黃世杰也提到桃園原住民人口突破9.1萬名，快要追上花蓮縣，因此他主張全面還原歲時祭儀的補助經費，尤其是返鄉的交通費應恢復來回都補助，同時也要放寬舉辦歲時祭儀的申請門檻，持續強化KIRI國際原住民族文創園區，使其與原住民族語言傳播大樓呼應，匯集原民藝文人才。

黃世杰也說，桃園市是最年輕的直轄市，產業、建設都應該要向上發展，不同於現任市府的怠惰、懶散，他提出了具體的主張及藍圖，相信市民會做出決定，投票選擇最好的生活方式。