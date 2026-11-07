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竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

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竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台。圖／民眾提供
新竹縣副縣長陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台。圖／民眾提供

國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天公開支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，引發是否違反黨紀討論。國民黨新竹縣黨部回應：「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方相互站台屬正常政治互動，與黨員替民進黨候選人輔選有本質差異，不應混為一談。

國民黨新竹縣黨部表示，國民黨與民眾黨理念相近，雙方相互交流、彼此站台，是正常且可以理解的政治互動。藍白合作是2026年地方選舉的重要主旋律，更是團結力量、共同迎戰民進黨的關鍵，國民黨樂見理念相近的政黨相互支持、攜手合作。

縣黨部強調，藍白合作與黨員公開替民進黨候選人站台、傷害本黨提名同志的違紀行為，有本質上的不同，不能相提並論。真正必須嚴肅看待的，是少數黨員無視輔選紀律，甚至與民進黨候選人同台、傷害本黨同志的行徑。

縣黨部指出，國民黨對違紀行為立場始終一致，凡涉及違紀情事，均應依照黨紀規定及相關程序審議處理，絕不因人設事，也不容許雙重標準。藍白合作可以相互支持，但政黨紀律與政治忠誠，同樣沒有模糊空間。

對於陳見賢公開力挺邱臣遠，縣黨部特別肯定陳見賢長年深耕基層、服務鄉親，對新竹縣建設發展及國民黨地方組織經營貢獻良多，是長期忠黨愛國、重情重義的資深同志，過去為黨付出的心血與努力，值得肯定與尊重。

縣黨部表示，相信陳見賢深知政黨紀律與政治道義的重要，絕不會做出不忠不義、背棄同志或傷害國民黨的事情，各界不應將正常的藍白合作，曲解為背離政黨立場。

縣黨部重申，國民黨重視情義，更重視忠誠，珍惜同志，也不能縱容「背骨叛黨」、背棄同志的行為。真正的團結不是毫無原則的妥協，更不是對違紀行為視而不見，而是在共同理念下堅守紀律、相互扶持。

縣黨部最後強調：「藍白可以合作，同志更要團結」，對外團結所有可以團結的力量，對內堅守不可退讓的原則。國民黨嚴明黨紀的決心絕不動搖，未來將持續凝聚理念相近的力量，維護組織紀律，以團結一致的決心迎戰民進黨、爭取勝選。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員林碩彥競總成立。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員林碩彥競總成立。記者黃羿馨／攝影

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