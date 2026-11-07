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竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

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陳見賢公開挺邱臣遠、徐欣瑩與柯媽同台 竹北藍白合作露曙光？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影

新竹縣藍白合作出現新變化！新竹縣副縣長、國民黨前黨部主委陳見賢今天上午公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩下午也出席民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥競總成立大會，與柯文哲母親何瑞英同台。面對藍白是否可能重新合作，徐欣瑩表示：「國民黨加油」。

竹北市長選戰原本藍白整合破局，國民黨推出縣議員吳旭智參選，民眾黨則由邱臣遠出戰，雙方各自布局。隨著選戰進入倒數階段，藍營重要人士接連出席民眾黨候選人活動，讓竹北藍白合作是否出現轉圜，再度引發關注。

陳見賢今天上午與邱臣遠同台並公開表態支持邱，引發藍營內部關注。由於國民黨新竹縣黨部近日接連對違反黨紀的資深黨員祭出處分，陳見賢此舉是否涉及黨紀問題，也成為選戰焦點。

徐欣瑩下午出席林碩彥競總成立大會，與柯媽何瑞英同框，兩人有說有笑。媒體詢問，如何看待陳見賢公開力挺邱臣遠，是否涉及黨紀問題？徐欣瑩表示：「一切尊重國民黨新竹縣黨部決定。」

另一方面，民眾黨創黨主席柯文哲昨天公開邀請台北市長蔣萬安，參加明天邱臣遠在竹北舉辦的大型造勢活動。蔣萬安也回應，在野陣營合作力量大，夥伴之間一定相互支援，讓藍白選前互動再度升溫。

媒體追問徐欣瑩，明天是否也會出席邱臣遠造勢，藍白在竹北有沒有機會重新合作？徐欣瑩並未直接回答是否出席，僅表示：「我想蔣萬安一定跟我一樣，都是站在拒絕黑金家族、守護乾淨新竹」，並再度喊話國民黨加油。

至於新竹縣黨部近期接連撤銷多名資深黨員黨籍，是否擔心引發黨員出走，衝擊選情？徐欣瑩重申尊重新竹縣黨部決定，「國民黨加油」。

徐欣瑩表示，尊重黨部。記者黃羿馨／攝影
徐欣瑩表示，尊重黨部。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥競總成立大會，現身站台力挺。記者黃羿馨／攝影
徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥競總成立大會，現身站台力挺。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥競總成立大會，現身站台力挺。記者黃羿馨／攝影
徐欣瑩今天出席民眾黨新竹縣議員候選人林碩彥競總成立大會，現身站台力挺。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與柯文哲母親何瑞英同框，兩人有說有笑。記者黃羿馨／攝影

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