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「洋流」掃街會先確認能否打招呼？他批沈伯洋「謊話說久自己都信」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，卻遭挺「洋流」店家指控在門口高喊口號干擾，民進黨台北市長候選人沈伯洋說，自己掃街SOP都會請幕僚先詢問意願。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，卻遭挺「洋流」店家指控在門口高喊口號干擾，民進黨台北市長候選人沈伯洋說，自己掃街SOP都會請幕僚先詢問意願。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到遼寧夜市掃街，跟「洋流」店家打招呼時被指聚眾「包圍店家」，民進黨台北市長候選人沈伯洋今指「團隊都會先和店家確認能否打招呼」，但國民黨前新媒體部主任韋淳祐以五分埔掃街為例打臉，批沈「謊話說久了，是不是連自己都信了。」

國民黨前新媒體部主任、風向株式會社總監韋淳祐今在臉書回應，沈伯洋稱掃街時「團隊都會先確認能否打招呼」，韋淳祐說，沈伯洋看到機會，馬上出來標榜自己的與眾不同，他掃街「團隊都會先確認能否打招呼」，還補一句「不只是幕僚，議員也會先過去、前一天打招呼」。

韋淳祐指出，沈伯洋講得這麼有 SOP，只想問沈伯洋一句：謊話說久了，是不是連自己都信了？今年 9月23日，沈伯洋在五分埔掃街，直播畫面清清楚楚，走進店裡，店家當場揮手，沈伯洋轉頭退出去。

韋淳祐說，照他自己的說法，這家店前一天就有人打過招呼了。那請問，店家是有多討厭沈伯洋，需要前一天答應、當天反悔？還是陪同的民進黨議員洪健益，前一天忘了去，當天故意帶他進去出糗？還是店家那天送走的不只沈伯洋，連沈伯洋的記憶也一起送出門？

韋淳祐說，SOP這種東西是做給人看的，不是講給人聽的。直播都開了，還能把自己都做不到的 SOP，講得跟真的一樣，這不叫 SOP，這叫劇本。沈伯洋編這套，說穿了就三件事，製造恐懼、順便標榜自己、再把一個本來相互尊重的民主畫面，扭曲成黑道圍事。只能說沈伯洋瘋起來，連自己都能騙。

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