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徐國勇站台力挺 曾聖凱喊10項福利不縮水、31里設公共客廳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影
民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文及新竹縣長候選人鄭朝方等人到場力挺。曾聖凱提出未來4年市政方向，承諾10項福利不縮水，並推動竹北31里「公共客廳」、西區無障礙接駁小巴等政策。

曾聖凱今天上午在竹北市春耕餐廳舉行競選總部成立大會，徐國勇、何博文、鄭朝方及民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑出席，前立委、民進黨主席特助呂孫綾與地方文化工作者邱子軒共同主持，現場也有各級民代、里長、社區協會理事長及市民參與。

曾聖凱致詞時向支持者與志工鞠躬致謝。他表示，自己在大學任教，也曾擔任嘉豐國小家長會長，了解基層需求，未來將延續現任市長鄭朝方推動的8項福利，並持續協助銜接中央針對未滿2歲及2歲至入國小前的分齡育兒、就學支持，承諾共10項福利不縮水。

在家庭照顧方面，曾聖凱提出設置「家庭陪伴站」，在現有早療諮詢基礎上，協助家長了解評估、申請及轉介流程，並追蹤後續服務銜接。他也主張推動「全齡照顧一站通」，整合福利申請、社區共餐及周末照顧資訊，並將孕產失落家庭及長期照顧者納入支持服務。

交通政策方面，曾聖凱表示，將邀集學校、家長及相關單位實地走查通學動線，改善路口視線、照明及人行空間，同時整合市民公車站點與即時資訊，提供手機、紙本及電話查詢管道，並依西區居民需求，規畫預約式無障礙接駁小巴，串連共餐、採買、轉乘及就醫地點。

「我希望竹北31里，每一里都有自己的公共客廳。」曾聖凱指出，將盤點各里需求，透過活動中心升級及公有空間活化，提供共餐、閱讀、運動及聚會場所，也將逐步在有需求的活動中心建置備援電力，停電時支援照明、通訊與充電。

曾聖凱也提出接續推動竹北、仁義及新社3座市場升級，協調竹北水岸市集工程與營運準備。他強調，公所權責內的工作將積極推動，涉及縣府及中央的事項則主動協調、說明進度，盼讓孩子安心成長、年輕人好好發展，長輩也能在熟悉的地方自在生活，並以「美好竹北，聖凱延續」爭取市民支持。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影
民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影
民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天舉行競選總部成立大會，民進黨秘書長徐國勇等人到場力挺。記者黃羿馨／攝影

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