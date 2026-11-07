綠營黃世杰連趕5場造勢活動 強調通勤塞車是桃園痛點

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天連趕5場活動，除與黨內議員候選人成立聯合競選總部，也成立宗教及醫藥團體後援會，允諾上任積極推動市區公車及下一階段捷運路網，積極拉票，展現衝刺拚勝選決心。

黃世杰昨晚北上參加綠營「戒慎恐懼之夜」晚會，與同黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧及宜蘭縣長候選人林國漳等人合體造勢，台上笑談桃園交通問題多，公車脫班屢見不鮮，新設的龍潭轉運站功能及路線也須重新規劃。

黃世杰今在桃園區莒光街與黨籍桃園市議員李光達成立聯合競總，現場數以百計民眾簇擁支持，總統府副秘書長何志偉也現身力挺。

黃世杰表示，桃園正在快速成長，需要有經驗、腳踏實地、肯打拚的人幫們種服務，李光達關心公園、幼教、捷運路網、產業發展及就業等問題，也努力找解方，值得大家託付。未來他與李光達勝選，將加速既有捷運建設，積極推動下一階段捷運路網，並重新檢討公車路線班次，推動市營公車，串聯各項大眾交通運輸工具，解決通勤塞車問題。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（右2）今連趕5場造勢活動，強調桃園大眾運輸問題多，允上任後積極改善。圖／黃世杰競選總部提供