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綠營黃世杰連趕5場造勢活動 強調通勤塞車是桃園痛點
2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天連趕5場活動，除與黨內議員候選人成立聯合競選總部，也成立宗教及醫藥團體後援會，允諾上任積極推動市區公車及下一階段捷運路網，積極拉票，展現衝刺拚勝選決心。
黃世杰昨晚北上參加綠營「戒慎恐懼之夜」晚會，與同黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧及宜蘭縣長候選人林國漳等人合體造勢，台上笑談桃園交通問題多，公車脫班屢見不鮮，新設的龍潭轉運站功能及路線也須重新規劃。
黃世杰今在桃園區莒光街與黨籍桃園市議員李光達成立聯合競總，現場數以百計民眾簇擁支持，總統府副秘書長何志偉也現身力挺。
黃世杰表示，桃園正在快速成長，需要有經驗、腳踏實地、肯打拚的人幫們種服務，李光達關心公園、幼教、捷運路網、產業發展及就業等問題，也努力找解方，值得大家託付。未來他與李光達勝選，將加速既有捷運建設，積極推動下一階段捷運路網，並重新檢討公車路線班次，推動市營公車，串聯各項大眾交通運輸工具，解決通勤塞車問題。
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