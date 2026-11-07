侯友宜、李四川站台力挺 新北議員候選人鄭丞宏成立競總

國民黨新北市議員候選人鄭丞宏今天成立五泰林聯合競總，除了侯友宜、李四川，還有許多好久不見的資深民代和地方士紳都來了，鄭丞宏期盼將來和李四川透過市政經驗與地方力量結合，持續推動建設、回應民意，讓五泰林迎向更好的未來。

包括前五股鄉長鄭漢騰、前代表會主席陳玉連、前泰山鄉長李國書、前林口鄉長黃世榮、資深台北縣議員林義一、中華民國跆拳道協會前副理事長陳三吉等人到場力挺，共同見證五泰林地方力量集結。

新北市長侯友宜為鄭丞宏披彩帶、市長候選人李四川送「包粽」、新北市黨部主任委員黃志雄送「凍蒜」、以及五股後援會長林嘉欽、泰山後援會長陳源治、林口後援會長蘇能振代表各區授旗，象徵凝聚支持力量，現場熱鬧滾滾。

李四川向支持者喊話，「這一票是投給自己，改變新北的未來」，將來他將興建「蘆社大橋」連接北士科輝達跟蘆洲、五股，結合軌道運輸及台64線、台65線快速道路，將AI高科技產業量能，一路延伸延伸至板橋、土城、新店等地，讓高科技產業留在新北、人才留在新北。

鄭丞宏說，五股、泰山、林口各有不同的發展需求，從交通建設、都市發展到生活環境改善，都需要中央、地方及市政團隊共同合作，期盼未來與李四川共同關注地方需求，為五泰林爭取更多建設資源，讓地方發展與新北整體建設同步向前。活動尾聲還安排歌手「芒果公主」喬幼與鄭丞宏合唱「拼出咱的名」，透過歌聲與鄉親分享成立大會的喜悅。

國民黨新北市議員候選人鄭丞宏今天成立五泰林聯合競總，除了侯友宜、李四川，還有許多好久不見的資深民代和地方士紳都來了，鄭丞宏期盼將來和李四川透過市政經驗與地方力量結合，持續推動建設、回應民意，讓五泰林迎向更好的未來。圖／李四川競總提供

新北市長侯友宜（左）為鄭丞宏（右）披彩帶。圖／鄭丞宏競總提供