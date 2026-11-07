國民黨嘉市黨部黨慶 黃敏惠：送張啓楷進市府、王美惠繼續當立委

國民黨嘉義市黨部今天在鈺通大飯店舉辦132周年黨慶，國民黨副主席張榮恭、嘉義市長黃敏惠、民眾黨嘉義市長候選人張啓楷等人參加慶祝大會，黨籍市議員候選人一起上台爭取支持，同時也表揚績優幹部及資深晉齡黨員，黃敏惠攜手70年黨齡的92歲黨員林志強切蛋糕。

黃敏惠說，中華民國是真正自由、平等，經濟發展最好國家，希望已故的陳政寬總督導有機會看到現在社會，國父遺囑「革命尚未成功，同志仍須努力」，執政8年獲得許多肯定，今天是最後一次以市長身分、第17次參與國民黨嘉義市黨部慶祝大會，希望嘉義市愈來愈好。

黃敏惠也說，她的任期即將屆滿，最近經常被人問，市長卸任後會不會去選立委，她未給予正面回應，因為她希望嘉義市立委「不用補選」，大家一起支持張啓楷，將張啓楷送進市政府，延續推動嘉義市建設，讓王美惠繼續當立委，這樣就不用舉辦立委補選。

張啓楷說，4月7日成為藍白共推市長候選人，感謝國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯為他舉辦百場客廳會，提升基層士氣，他是國民黨失聯黨員，雖然目前是民眾黨，但民眾黨允許雙重黨籍，他會找一天來恢復黨籍。台下響起掌聲及歡呼，還有人大喊「好！」

國民黨議員張秀華、傅大偉、陳家平、黃思婷、鄭光宏、議員候選人梁樹綸上台爭取支持，請求黨員支持國民黨提名候選人，黃思婷在台上另請托支持民眾黨提名議員候選人林昱孜。蔡明顯日前摔落舞台，左手仍戴護具，鄭光宏說「相信打斷手骨顛倒勇，今年選舉會全當選。」

嘉義市長黃敏惠請托黨員支持藍白共推的民眾黨市長候選人張啓楷，讓立委王美惠繼續當立委。記者黃于凡／攝影

嘉義市長黃敏惠即將卸任，今天最後一次以市長身分參加黨慶大會。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義市黨部今天慶祝132周年，國民黨副主席張榮恭（左四）、市長黃敏惠（右二）與資深黨員林志強（右四）一起切蛋糕。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義市黨部今天慶祝132周年，在鈺通大飯店表揚績優幹部及資深晉齡黨員。記者黃于凡／攝影