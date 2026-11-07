聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨嘉市黨部黨慶 黃敏惠：送張啓楷進市府、王美惠繼續當立委
國民黨嘉義市黨部今天在鈺通大飯店舉辦132周年黨慶，國民黨副主席張榮恭、嘉義市長黃敏惠、民眾黨嘉義市長候選人張啓楷等人參加慶祝大會，黨籍市議員候選人一起上台爭取支持，同時也表揚績優幹部及資深晉齡黨員，黃敏惠攜手70年黨齡的92歲黨員林志強切蛋糕。
黃敏惠說，中華民國是真正自由、平等，經濟發展最好國家，希望已故的陳政寬總督導有機會看到現在社會，國父遺囑「革命尚未成功，同志仍須努力」，執政8年獲得許多肯定，今天是最後一次以市長身分、第17次參與國民黨嘉義市黨部慶祝大會，希望嘉義市愈來愈好。
黃敏惠也說，她的任期即將屆滿，最近經常被人問，市長卸任後會不會去選立委，她未給予正面回應，因為她希望嘉義市立委「不用補選」，大家一起支持張啓楷，將張啓楷送進市政府，延續推動嘉義市建設，讓王美惠繼續當立委，這樣就不用舉辦立委補選。
張啓楷說，4月7日成為藍白共推市長候選人，感謝國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯為他舉辦百場客廳會，提升基層士氣，他是國民黨失聯黨員，雖然目前是民眾黨，但民眾黨允許雙重黨籍，他會找一天來恢復黨籍。台下響起掌聲及歡呼，還有人大喊「好！」
國民黨議員張秀華、傅大偉、陳家平、黃思婷、鄭光宏、議員候選人梁樹綸上台爭取支持，請求黨員支持國民黨提名候選人，黃思婷在台上另請托支持民眾黨提名議員候選人林昱孜。蔡明顯日前摔落舞台，左手仍戴護具，鄭光宏說「相信打斷手骨顛倒勇，今年選舉會全當選。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。