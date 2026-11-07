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劉建國端高齡福利牛肉 重陽敬老金最高1.8萬、敬老卡月送1000點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與莿桐鄉長候選人廖秋蓉舉行聯合競選總部成立大會，提出「369＋18」重陽敬老金加碼政見，百歲以上長者每年可領1萬8000元，另規畫敬老愛心卡每月提供1000點。圖／劉建國競總提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與莿桐鄉長候選人廖秋蓉舉行聯合競選總部成立大會，提出「369＋18」重陽敬老金加碼政見，百歲以上長者每年可領1萬8000元，另規畫敬老愛心卡每月提供1000點。圖／劉建國競總提供

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與莿桐鄉長候選人廖秋蓉舉行聯合競選總部成立大會，提出「369＋18」重陽敬老金加碼政見，百歲以上長者每年可領1萬8000元，另規畫敬老愛心卡每月提供1000點，並提出敬老卡名稱改叫「至尊方便卡」，呼應藝人藍心湄日前提出的改名話題。

劉建國今天在莿桐鄉舉行聯合競選總部成立大會，競選總部總督導蘇治芬也到場支持。針對立法院三讀通過將老農津貼調為每月1.5萬元，劉建國表示，支持合理調高老農津貼、將檢討周期從4年縮短為2年，但福利政策涉及中低收入戶生活津貼、勞工退休保障等多項制度，必須整體評估財政負擔，不能未經委員會充分討論，就倉促送交院會表決。

針對65歲以上長者健保費補助，劉建國指出，南投縣、花蓮縣今年已陸續推動相關政策，雲林縣議會過去也曾通過相關提案，地方原本承諾推動的政策，為何後來又要交由中央負擔？以雲林縣目前財政規模，應有能力進一步照顧長輩。

重陽敬老金部分，他提出「369＋18」方案，規畫65歲至79歲發給3000元、80歲至89歲6000元、90歲至99歲9000元，百歲以上則提高至1萬8000元，每年增加支出約3億多元，以雲林縣政府目前財政規模，應有能力負擔。

除了敬老金，劉建國也提出敬老愛心卡每月1000點，並擴大使用範圍，結合交通、醫療、藥局及在地農產品等通路，並串聯幸福巴士、幸福小黃，讓長輩真正享有便利。至於敬老卡名稱，劉建國也跟上日前藍心湄在節目中提出的改名話題，他說，現在65歲長輩都還很年輕，他提議改叫「至尊方便卡」。

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與莿桐鄉長候選人廖秋蓉舉行聯合競選總部成立大會，提出「369＋18」重陽敬老金加碼政見，百歲以上長者每年可領1萬8000元，另規畫敬老愛心卡每月提供1000點。圖／劉建國競總提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與莿桐鄉長候選人廖秋蓉舉行聯合競選總部成立大會，提出「369＋18」重陽敬老金加碼政見，百歲以上長者每年可領1萬8000元，另規畫敬老愛心卡每月提供1000點。圖／劉建國競總提供

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