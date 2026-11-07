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影／蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設 連趕平雙貢三場後援會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影
蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今一早與新北市議員林裔綺前往瑞芳第一市場掃街懇託民眾支持，接著前往瑞芳聯合競總成立，並接連成立平溪、雙溪、貢寮三場後援會，許多人大讚蘇巧慧「真的再遠都有來」。蘇巧慧說，如果未來當選市長，一定以父親蘇貞昌精神，多加照顧偏鄉建設的發展。

今天國策顧問陳朝龍也出席力挺，蘇巧慧表示，她非常感謝在地議員林裔綺過去八百多天以來和她一起走遍瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的大街小巷，更提出許多寶貴意見，讓她可以率先提出敬老卡升級至一千點、裝假牙補助最高五萬元等長輩福利政見。未來推動「鑽石山城」和「新皇冠計劃」，串連東北角豐富的山海資源，同時持續緊盯「瑞芳醫療長照大樓」工程進度，提升在地醫療量能，提供地方市民朋友更好的醫療服務。

蘇巧慧提到，東北角醫療資源長期不足，過去她和林裔綺積極爭取資源，推動「瑞芳醫療長照大樓」，期盼提升瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的緊急醫療救護與長照品質，未來她會繼續緊盯工程進度，也希望有機會帶領市府團隊，提高入住住宿式長照機構補助金至每年24萬元，並增加夜間緊急住宿量能、提供臨時住宿補助金，同時針對衛生所與市立醫院，提供醫事人員生活津貼，以及透過開業獎金，鼓勵在地開業，以「照顧照顧者」的精神，用實質獎勵留住專業人才，讓每一區的新北市民都能受到完善的醫療照護。

蘇巧慧說，東北角是新北最美的山海城鎮，未來她期盼透過「新皇冠海岸」和「鑽石山城」計劃，串連新北山海資源，打造全運具友善路廊，盤點交通路網，行銷新北的步道、鐵道、茶道、礦道等特色文化，同時和林裔綺持續爭取水金九地區台車與景觀步道建設，串聯礦業聚落與地景遺跡，帶動水金九地區獨一無二的煤礦文化觀光產業。

林裔綺表示，未來她會緊盯「瑞芳醫療長照大樓」工程進度，並持續為長輩爭取健檢補助、增設關懷據點與日照中心等，讓地方長輩享有更健康、更有尊嚴的生活。林裔綺說，自己在地方打拚，非常慶幸有蘇巧慧在立法院做她的靠山，一起向中央爭取資源，照顧所有瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的鄉親，她非常希望這樣認真打拚的蘇巧慧能擔任新北市長，把對新北的感情與願景，落實在城市的每一個角落，讓新北市民更加安居樂業。

蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影
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蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影
蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影

蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影
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蘇巧慧：以父親蘇貞昌精神照顧偏鄉建設，連趕平雙貢三場後援會。記者游明煌／攝影
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