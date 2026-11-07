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「保持高貴靈魂」韓國瑜談司法議題 喊話檢調：被政治利用是全民災難
立法院長韓國瑜今到訪台東，前往國民黨台東縣長候選人吳秀華競選總部，與競選團隊互動打氣。談及近期司法議題，韓國瑜呼籲司法檢調人員堅守專業與獨立，強調司法是人民最後一道正義防線，不能受到政治力量指揮或利用，尤其選舉期間更應審慎拿捏偵辦時機，避免引發司法介入政治的疑慮。
韓國瑜表示，再三呼籲所有司法檢調人員，要保持「高貴的靈魂」。他指出，司法是人民最後一道正義防線，若受到政治指揮或被政治力量利用，將是全國人民的災難。
韓國瑜進一步指出，選舉期間若出現大規模司法動作，司法機關應審慎思考時機是否適當，是否可能影響選情、對候選人造成心理壓力，甚至讓政治人物周遭的協助者感到恐懼。他強調，司法應依據證據與法律辦事，發揮專業訓練、維護程序正義，不應讓人民產生司法介入政治的疑慮，更不能成為政治攻防工具。
他也呼籲司法檢調人員不分政黨、不分立場，秉持公平與專業，讓人民感受到司法的公正與尊嚴，唯有維持司法獨立，才能守住民主社會的公平正義。
除了司法議題，韓國瑜也以生動比喻形容吳秀華的特質，稱她就像非洲草原上的獵豹，雙眼炯炯有神，尤其談到台東建設時，展現出責任感、光榮感與使命感，讓他耳目一新。他也藉此表達對吳秀華參選縣長的肯定與支持。
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