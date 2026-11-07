影／火車不退場、捷運進安樂 謝國樑遊行：基隆未來30年最重要關鍵

基隆市長謝國樑今天下午成立安樂區後援會，並發起「火車不退場，捷運進安樂」遊行，謝國樑說，基隆捷運是基隆未來20、30年最重要的交通基礎建設，他堅持第二階要走安樂區麥金路路線的方案，這是為了廣大通勤族及基隆市未來30年最重要發展關鍵因素。

今天下午下著雨，謝國樑團隊在基隆長庚醫院附近發起大遊行，布條寫著「為了下一代，。」不少支持者及民眾響應，並呼口號，民眾沿途鼓掌表示支持。

謝國樑說，基隆捷運是基隆未來20、30年最重要的交通基礎建設，他堅持第二階段路線要走進安樂區，透過麥金路，要服務安樂區廣大的民眾，以及全市民眾到基隆長庚醫院看病的需求。

謝國樑表示，同時他們堅持「台鐵不能廢除」，按交通處最新提供數據，每天有1萬9千多人透過台鐵基隆站運輸，也是包括台南、台中、高雄等重要本島縣市的城際交通到基隆最穩定的交通工具，如果廢除很多其他縣市的人人就不能搭台鐵直接到基隆搭郵輪及觀光旅遊。

謝國樑說，這不只是通勤的問題，而是整體火車調度策略的地位，今天和多名議員及居民發起以「火車不退場，捷運進安樂」遊行，就是他們最大的訴求。

立委林沛祥說，「火車不退場，捷運進安樂」就是為了照顧廣大通勤族及基隆市未來30年發展最重要的關鍵因素。

火車不退場、捷運進安樂，謝國樑遊行：基隆未來30年最重要關鍵。記者游明煌／攝影