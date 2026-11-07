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獨／才祭黨紀處分…陳見賢跨黨挺邱臣遠 林為洲：藍白應區別處理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林為洲今天出席林碩彥競選總部成立大會，並擔任競選總部榮譽副主任委員，期間也與柯媽媽何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影
林為洲今天出席林碩彥競選總部成立大會，並擔任競選總部榮譽副主任委員，期間也與柯媽媽何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣黨部近日祭出黨紀處分，新竹縣副縣長、前主委陳見賢今天又公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠引發關注。國民黨前立委林為洲表示，維護黨紀有其必要，但藍白原本就有合作契機，與國民黨人士支持民進黨不同，應採取不同方式處理，並直言國民黨在新竹縣面臨團結及藍白合作破裂的危機。

林為洲今天出席林碩彥競選總部成立大會，並擔任競選總部榮譽副主任委員，期間也與柯媽媽何瑞英同框。對於國民黨新竹縣黨部近期祭出黨紀處分，林為洲表示，維護黨紀當然有其必要，畢竟政黨政治有一定原則，政黨既然有自己的候選人，當然應該支持自己提名的人選。

對於陳見賢公開支持邱臣遠，林為洲認為，藍白之間原本就有合作契機，不能與國民黨人士支持民進黨的情況相提並論。他舉例，今天林碩彥邀請他出席競選總部成立大會，同樣是基於藍白合作的可能性，「我覺得本來就有這個合作的契機，那無可厚非啦。」

林為洲指出，藍白合作與國民黨人士單純支持民進黨，性質並不相同，因此在黨紀處理上，應該用不同方式看待，不能一概而論。

談及新竹縣選情，林為洲坦言，這次縣長選舉與歷屆不同，國民黨正面臨相當大的危機，包括黨內團結問題，以及對外藍白合作關係破裂，都是國民黨必須嚴肅面對的課題。

林為洲表示，距離投票只剩約20天，國民黨應從內部團結及對外合作兩方面持續努力，希望能守住新竹縣。他強調，中央目前已由民進黨執政，若地方也讓民進黨執政，「簡單講叫做兩碗都捧去了」，國民黨應加緊努力，爭取守住新竹縣。

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國民黨前立委林為洲今天受訪表示，藍白原本就有合作契機，陳見賢公開力挺邱臣遠無可厚非，與國民黨人士支持民進黨不同，黨紀應區別處理。記者黃羿馨／攝影
國民黨前立委林為洲今天受訪表示，藍白原本就有合作契機，陳見賢公開力挺邱臣遠無可厚非，與國民黨人士支持民進黨不同，黨紀應區別處理。記者黃羿馨／攝影

林為洲今天出席林碩彥競選總部成立大會，並擔任競選總部榮譽副主任委員，期間也與柯媽媽何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影
林為洲今天出席林碩彥競選總部成立大會，並擔任競選總部榮譽副主任委員，期間也與柯媽媽何瑞英同框。記者黃羿馨／攝影

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