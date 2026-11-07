快訊

遭鄰居報復？男出車庫未打方向燈被開17單 法院認1理由撤紅單

德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作…3大監管政策曝光

乳製品放冰箱就沒問題？專家揭保存11大地雷 牛奶這樣放加速變質

聽新聞
0:00 / 0:00

張嘉郡拚長輩福利 健保費補助明年上路、敬老卡可買生活用品

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天出席長青後援會成立大會，端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」，除成功推動65歲以上長者健保費補助預計明年上路，未來還將擴大敬老卡點數使用範圍，讓長輩不只能搭車，也能用點數購買生活及健康照護用品。縣長張麗善也到場力挺，強調健保費補助已納入縣府明年度總預算。

張嘉郡長青後援會成立大會今天舉行，各鄉鎮老人會代表到場相挺，長青後援會山線總召、斗六市老人會理事長張秋露致贈「凍蒜」祝福，虎尾鎮老人會理事長王專色送上「包粽」，海線總召、口湖鄉老人會理事長林金鐘則獻上「好彩頭」吉祥物，象徵選戰順利。張嘉郡授予戰旗給後援會長陳國欽，感謝長輩支持。

張嘉郡表示，經過持續向地方溝通、爭取，65歲以上長者健保費補助明年將上路，由縣府代為負擔長者健保自付保險費，平均每人一年可省下近1萬元，不僅減輕長輩經濟負擔，也能降低年輕世代扶養父母的壓力，讓長者享有更公平的健康保障。

除了健保費補助，她也提出「敬老卡點數活化升級」構想，未來將積極與社區藥局、農會超市及販賣部等在地通路合作，讓長輩可使用敬老卡點數購買日常用品及健康照護用品，將福利從交通運輸延伸至日常生活，提升使用便利性。

張麗善表示，照顧長輩不應有城鄉差別，張嘉郡今年提出由縣府補助長者健保費的主張後，獲得民意及跨黨派議員支持，縣府也順應地方期待，正式將補助納入明年度總預算編列。她感謝張嘉郡積極促成政策，期盼未來由張嘉郡順利接棒，持續擴大對雲林長輩的照顧。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供

2026九合一選舉

張嘉郡 健保費 長輩 2026九合一選舉 雲林縣選舉 敬老卡 張麗善

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

補助長者健保費 不等於掏空健保

政院不副署老人福利法修法 陳清龍：民進黨縣市長候選人認同此作法？

政院指老人免健保3問題...民眾黨團轟：斥千億補中油台電 不願照顧長者

老人免繳健保費修法不副署 石崇良：委託專家討論方案研議修法

相關新聞

獨／才祭黨紀處分…陳見賢跨黨挺邱臣遠 林為洲：藍白應區別處理

國民黨新竹縣黨部近日祭出黨紀處分，新竹縣副縣長、前主委陳見賢今天又公開力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠引發關注。國民黨前立委林為洲表示，維護黨紀有其必要，但藍白原本就有合作契機，與國民黨人士支持民進黨不同，應採取不同方式處理，並直言國民黨在新竹縣面臨團結及藍白合作破裂的危機。

宋楚瑜也加入松機遷移交鋒！沈伯洋：蔣萬安應把大家疑慮說清楚

台北市長蔣萬安日前拋出遷移松山機場打造AI園區，不過親民黨主席宋楚瑜日前稱松山機場不能說搬就搬，國家重大政策非兒戲。民進黨台北市長候選人沈伯洋也認同表示，宋講出大家疑慮，蔣應說明清楚。被問到是否拜會宋，沈表示，對市政有幫助的都希望能夠請教，但還是要看大家時間。

柯文哲邀蔣萬安替邱臣遠站台 趙少康：應該去！竹北原來就不是國民黨的

竹北藍白合破局，民眾黨市長參選人邱臣遠明天造勢，中廣前董事長趙少康昨在節目「少康戰情室」提及自己要去，上午被問到蔣萬安市長該不該去？趙少康說，「我認為應該去」，不過蔣市長是現任市長，顧慮比較多，但是「大局為重」。

「保持高貴靈魂」韓國瑜談司法議題 喊話檢調：被政治利用是全民災難

立法院長韓國瑜今到訪台東，前往國民黨台東縣長候選人吳秀華競選總部，與競選團隊互動打氣。談及近期司法議題，韓國瑜呼籲司法檢調人員堅守專業與獨立，強調司法是人民最後一道正義防線，不能受到政治力量指揮或利用，尤其選舉期間更應審慎拿捏偵辦時機，避免引發司法介入政治的疑慮。

挺「洋流」店家不滿藍營造勢 沈伯洋：若讓店家感到恐懼絕不正常

台北市長蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，卻遭挺「洋流」店家指控在門口高喊口號干擾，蔣今早受訪表示，過程中若造成店家經營生意上的困擾很不好意思，但說出征或霸凌就誤會大了。民進黨台北市長候選人沈伯洋說，自己掃街SOP都會請幕僚先詢問意願，沒意願會快步走過，若讓店家感到恐懼絕不正常，有市政意見可衝他來。

藍白竹北同台掀波瀾！陳見賢公開挺邱臣遠恐踩黨紀紅線？邱臣遠回應了

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，公開表態支持。由於國民黨新竹縣黨部近日祭出黨紀處分，陳見賢是否因此遭處分引發關注。邱臣遠回應，他黨事務不便評論，強調市政不分黨派；陳見賢暫無回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。