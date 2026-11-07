張嘉郡拚長輩福利 健保費補助明年上路、敬老卡可買生活用品

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天出席長青後援會成立大會，端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」，除成功推動65歲以上長者健保費補助預計明年上路，未來還將擴大敬老卡點數使用範圍，讓長輩不只能搭車，也能用點數購買生活及健康照護用品。縣長張麗善也到場力挺，強調健保費補助已納入縣府明年度總預算。

張嘉郡長青後援會成立大會今天舉行，各鄉鎮老人會代表到場相挺，長青後援會山線總召、斗六市老人會理事長張秋露致贈「凍蒜」祝福，虎尾鎮老人會理事長王專色送上「包粽」，海線總召、口湖鄉老人會理事長林金鐘則獻上「好彩頭」吉祥物，象徵選戰順利。張嘉郡授予戰旗給後援會長陳國欽，感謝長輩支持。

張嘉郡表示，經過持續向地方溝通、爭取，65歲以上長者健保費補助明年將上路，由縣府代為負擔長者健保自付保險費，平均每人一年可省下近1萬元，不僅減輕長輩經濟負擔，也能降低年輕世代扶養父母的壓力，讓長者享有更公平的健康保障。

除了健保費補助，她也提出「敬老卡點數活化升級」構想，未來將積極與社區藥局、農會超市及販賣部等在地通路合作，讓長輩可使用敬老卡點數購買日常用品及健康照護用品，將福利從交通運輸延伸至日常生活，提升使用便利性。

張麗善表示，照顧長輩不應有城鄉差別，張嘉郡今年提出由縣府補助長者健保費的主張後，獲得民意及跨黨派議員支持，縣府也順應地方期待，正式將補助納入明年度總預算編列。她感謝張嘉郡積極促成政策，期盼未來由張嘉郡順利接棒，持續擴大對雲林長輩的照顧。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今成立長青後援會，張嘉郡端出高齡福利政策，主打「健康平權、生活有感」。圖／張嘉郡競總提供