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影／「林瑞圖兒子不好當」 林揚庭接棒參選吐心聲：還落後老爸35年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員候選人林揚庭今天上午舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，立委李彥秀、洪孟楷和中山大同區議員陳炳甫、青年發展基金會董事長連勝文、里長等人到場力挺。到場力挺。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員候選人林揚庭今天上午舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，立委李彥秀、洪孟楷和中山大同區議員陳炳甫、青年發展基金會董事長連勝文、里長等人到場力挺。到場力挺。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員候選人林揚庭接棒前議員、父親林瑞圖，今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。林揚庭直呼，「林瑞圖的兒子真的不好當」，也承諾不負鄉親所託，傳承父親的精神，繼續為士北打拚。

林瑞圖曾任6屆北投士林區議員、1屆立委，2022年參選拚連任，最終以456票之差成該區落選頭，此後交棒兒子林揚庭。林揚庭不負父親期許，近年勤跑基層、服務地方，今年披國民黨戰袍出征。

林揚庭上午在北投舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，不只國民黨籍前議長陳健治、蔣萬安、中廣前董事長趙少康，還有立委李彥秀、羅智強、洪孟楷和中山大同區議員陳炳甫，以及青年發展基金會董事長連勝文、士北前議員楊靜宇、多位在地里長等人共襄勝舉。

林瑞圖身體不適，全程坐在台下，也因他交友廣闊，許多政治人物、支持者與好友們都特地上前致意和打招呼。林揚庭直呼，「林瑞圖的兒子真的不好當！」因為父親過去戰功標炳，別人動不動就拿自己跟爸爸比，他35歲年輕人要跟70歲經歷豐富的老將比賽，目前是比不贏，還落後35年，「我很努力想要追上他。」

蔣萬安說，不管是第一次選立委或4年前選市長，都靠林瑞圖大前輩，給他許多的指導和幫忙。今天林揚庭參選，不只傳承圖哥長期在地服務的精神，更會把自己多年紮實基層服務的經驗，走出屬於自己的路。

趙少康致詞表示，他和瑞圖兄是老朋友，很早就認識，林瑞圖一路走來始終如一；言教不如身教，林揚庭看到林瑞圖怎麼樣服務選民，所以耳濡目染，呼籲大家支持林揚庭。他說，「很高興又回北投」，自己第二次選立委，國民黨把北投區分給他做責任區，還說北投最難經營、最綠、民進黨勢力最強，當年他也拿了10幾萬票。

話鋒一轉，趙少康點名民進黨刪掉在野黨通過65歲以上老人健保補助，現場喊話12萬名士北長者、甚至全台灣480萬名長者，統統不要投民進黨，給民進黨一個教訓。

北市前議員林瑞圖的兒子林揚庭今年代表國民黨參選士北區議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。記者林佳彣／攝影
北市前議員林瑞圖的兒子林揚庭今年代表國民黨參選士北區議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。記者林佳彣／攝影

林瑞圖（右）曾任北市6屆議員、1屆立委，地方深耕多年，台北市長蔣萬安（左）今出席與林揚庭的競總成立，上前與林瑞圖致意。記者林佳彣／攝影
林瑞圖（右）曾任北市6屆議員、1屆立委，地方深耕多年，台北市長蔣萬安（左）今出席與林揚庭的競總成立，上前與林瑞圖致意。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員候選人林揚庭接棒前議員、父親林瑞圖，今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員候選人林揚庭接棒前議員、父親林瑞圖，今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員候選人林揚庭今天上午舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，中廣前董事長趙少康到場力挺。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員候選人林揚庭今天上午舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，中廣前董事長趙少康到場力挺。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員候選人林揚庭（左）接棒前議員、父親林瑞圖（中），今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員候選人林揚庭（左）接棒前議員、父親林瑞圖（中），今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會。記者林佳彣／攝影

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