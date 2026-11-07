影／「林瑞圖兒子不好當」 林揚庭接棒參選吐心聲：還落後老爸35年
國民黨北市議員候選人林揚庭接棒前議員、父親林瑞圖，今年參選議員，今天舉辦競總成立、造勢大會，現場湧入超過千名支持者相挺。林揚庭直呼，「林瑞圖的兒子真的不好當」，也承諾不負鄉親所託，傳承父親的精神，繼續為士北打拚。
林瑞圖曾任6屆北投士林區議員、1屆立委，2022年參選拚連任，最終以456票之差成該區落選頭，此後交棒兒子林揚庭。林揚庭不負父親期許，近年勤跑基層、服務地方，今年披國民黨戰袍出征。
林揚庭上午在北投舉行與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，不只國民黨籍前議長陳健治、蔣萬安、中廣前董事長趙少康，還有立委李彥秀、羅智強、洪孟楷和中山大同區議員陳炳甫，以及青年發展基金會董事長連勝文、士北前議員楊靜宇、多位在地里長等人共襄勝舉。
林瑞圖身體不適，全程坐在台下，也因他交友廣闊，許多政治人物、支持者與好友們都特地上前致意和打招呼。林揚庭直呼，「林瑞圖的兒子真的不好當！」因為父親過去戰功標炳，別人動不動就拿自己跟爸爸比，他35歲年輕人要跟70歲經歷豐富的老將比賽，目前是比不贏，還落後35年，「我很努力想要追上他。」
蔣萬安說，不管是第一次選立委或4年前選市長，都靠林瑞圖大前輩，給他許多的指導和幫忙。今天林揚庭參選，不只傳承圖哥長期在地服務的精神，更會把自己多年紮實基層服務的經驗，走出屬於自己的路。
趙少康致詞表示，他和瑞圖兄是老朋友，很早就認識，林瑞圖一路走來始終如一；言教不如身教，林揚庭看到林瑞圖怎麼樣服務選民，所以耳濡目染，呼籲大家支持林揚庭。他說，「很高興又回北投」，自己第二次選立委，國民黨把北投區分給他做責任區，還說北投最難經營、最綠、民進黨勢力最強，當年他也拿了10幾萬票。
話鋒一轉，趙少康點名民進黨刪掉在野黨通過65歲以上老人健保補助，現場喊話12萬名士北長者、甚至全台灣480萬名長者，統統不要投民進黨，給民進黨一個教訓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。