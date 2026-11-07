宋楚瑜也加入松機遷移交鋒！沈伯洋：蔣萬安應把大家疑慮說清楚

台北市長蔣萬安日前拋出遷移松山機場打造AI園區，不過親民黨主席宋楚瑜日前稱松山機場不能說搬就搬，國家重大政策非兒戲。民進黨台北市長候選人沈伯洋也認同表示，宋講出大家疑慮，蔣應說明清楚。被問到是否拜會宋，沈表示，對市政有幫助的都希望能夠請教，但還是要看大家時間。

沈伯洋今天上午先參與艋舺助順將軍廟－晉德宮競走活動，隨後也到萬華車站參與山地原住民候選人林家豪的開講活動，晚上則要到內湖南港參加大洋流車掃，行程滿檔。沈伯洋也預告今天將會公布原住民相關市政願景。

面對宋楚瑜談到松機議題，沈伯洋表示，宋楚瑜比他更有資格講松機議題，他對行政經歷非常熟悉，更講出大家一直以來質疑，包含國防、國安、後送、運量等太多疑問，且現在說要八年之內做AI園區，跟現在需要的AI園區已經間隔太久，目的感覺不太合適，蔣萬安應清楚說明。

而昨日沈伯洋上電視專訪，更與國民黨議員秦慧珠交鋒，沈表示，昨天討論非常熱烈，秦完全是根據她現在的工作職位，提出相關的疑問，他個人覺得非常精彩。

至於日前拜訪台北市前議長陳建治，蔣昨天也前往拜訪，沈伯洋表示，一開始就講得很清楚他跟議長那時候也一起受訪，不是尋求他支持，是知道對方跟他不同黨派，但不同黨派之間要怎麼樣合作，讓市政變得更好，是他必須請益的，但蔣陣營都會覺得是不是希望尋求對方支持。