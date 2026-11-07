童子瑋簽署基隆民團政見 允諾未來當選市長府級會議交流

民進黨基隆市候選人、議長童子瑋今天前往拜會基隆16個公民團體，正式簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書，並與長期投入基隆公共事務的民間團體面對面交換意見。童子瑋表示，未來若擔任市長，將建立市政府與公民團體定期協力治理機制，由府級主管主持交流會議，同時建置公開透明的「政策儀表板」，讓市民共同參與、檢視市政進度。

童子瑋表示，團隊逐項研究民間團體提出的四大願景、十二項政策訴求，內容涵蓋勞工權益、族語傳承、教育改革、文化發展與水岸治理等不同面向，和自己長期關注的市政方向有許多相近之處，其中部分內容也與團隊先前提出的政見相互呼應，從教育議題到族群關懷，他都非常支持。

童子瑋說，市政府應該建立更制度化的公民參與機制，讓民間團體能定期與市府坐下來討論政策、檢視進度，也共同尋找解決方案。他也現場允諾，未來若擔任市長，將建立公民團體與市政府定期協力治理的平台，每年由市府層級主管親自主持相關會議，針對重要公共議題進行交流。

童子瑋表示，會議對話的成果，他也希望以公開透明的方式建立「政策儀表板」，將重要施政承諾、執行進度與成果向市民公開報告。他說，基隆長期有許多公民團體投入環境、教育、文化、勞工及社會議題，累積了大量在地經驗與專業，這些力量本來就應該成為市政治理的重要夥伴。

童子瑋表示，市政府不可能永遠掌握所有第一線資訊，所以透過公民團體參與，可以讓政策更貼近不同族群與社區的實際需求，也能在政策形成初期就看見問題、提早修正、避免爭議。他感謝16個公民團體長期投入基隆公共事務，希望未來能逐步建立市民共同參與市政的文化。

童子瑋今早與市議員吳驊珈到安樂市場拜票，有民眾拿畢業紀念冊請他簽名留念，還有一對夫妻送上一錠銀元寶，祝童子瑋「一定贏」，凍蒜聲不斷。童子瑋說，民眾越來越熱情，代表改變基隆的責任重大。

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天遞交簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天遞交簽署「四大願景、十二項政策訴求」共同政見承諾書。圖／童子瑋競辦提供