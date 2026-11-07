張善政前進新屋第一公有市場 支持者送勝選三寶力挺連任

桃園市長候選人張善政今（7）日今早前往新屋公有市場掃街拜票，爭取民眾支持連任，期間新屋第一公有市場會長薛鋕鈴送上粽子，預祝張善政「包中」高票連任。

今早到新屋市場，張善政親切與鄉親互動，以實際行動支持在地農攤，親自挑選購買新鮮的芭樂。現場攤商看到張善政現身，也熱情打招呼，更有不少人送上代表「凍蒜」的蒜頭，以及象徵「好彩頭」的菜頭，祝福張善政高票當選，力挺張善政連任。

選戰進入倒數階段，張善政昨日晚上在桃園觀光夜市掃街後，今天一早又前往沿海的新屋第一公有市場拜票。針對媒體詢問行程「晚接早」，張善政回應，一下車就感受到鄉親的熱情，前晚在桃園觀光夜市也是一樣，感受到民眾熱情互動，鄉親的溫暖支持都是自己最強的動力來源。

立委涂權吉今天也陪同到市場掃街，涂權吉表示，今天現場一大就聚集許多民眾，現場攤商也熱情的跟市長合照，都希望可以化作實質行動，在11月28日當天全力支持張善政。