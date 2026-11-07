挺「洋流」店家不滿藍營造勢 沈伯洋：若讓店家感到恐懼絕不正常

台北市長蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，卻遭挺「洋流」店家指控在門口高喊口號干擾，蔣今早受訪表示，過程中若造成店家經營生意上的困擾很不好意思，但說出征或霸凌就誤會大了。民進黨台北市長候選人沈伯洋說，自己掃街SOP都會請幕僚先詢問意願，沒意願會快步走過，若讓店家感到恐懼絕不正常，有市政意見可衝他來。

蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，批支持者擠爆現場。 掃街隊伍行經先前公開挺綠的「又一村」水餃店時，蔣萬安有進去致意，另有大批人馬在店門口，多次高喊支持蔣萬安。「又一村」之後發文，指周三發生有人在店內撕毀文宣，今天來就來造勢，很難沒有聯想。

沈伯洋強調，自己掃街都會請幕僚或議員先和店家確認是不是希望打招呼，沈伯洋表示，每個人政治立場不同，有些人可能有說服的空間有些人不一定，有些人是可能在忙不想被打擾，各種原因都會有，如果店家不希望都是快步通過，不可能會再對不希望打招呼店家，沒有必要在前面呼喊，不應針對店家。

沈伯洋表示，候選人本身對於市政的規畫還有執行能力比較，但還是希望支持者互相尊重，讓店家還有在裡面的人感受到恐懼，絕不是一件正常的事情，如果對他市政有什麼意見，先前也有辦肥皂箱可以直接來跟他本人說，支持者出現這樣的行動讓人感到害怕，認為是不行。