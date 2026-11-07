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侯友宜喊多事沒完成「讓李四川接棒」 黃國昌：讓陳世軒當選監督川伯

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影

選戰倒數21天，國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也同台，四人一起大進場，現場「凍蒜」聲此起彼落，有民眾激動大喊「川伯加油」，現場支持者氣氛高昂，展現藍白大團結氣勢。

侯友宜先為陳世軒披上彩帶，李四川贈送好彩頭與蒜頭，預祝陳高票當選。侯友宜致詞表示，陳世軒是一位認真有幹勁有想法的年輕人，每次在議會質詢都有備而來，且要求市府拿出解方，對多項新莊在地建設非常關心，包含建議市府興建新莊體育園區地下停車場，改善當地交通停車問題及共融公園等。他也表示自己有很多事還沒完成，特地懇請大家支持李四川，讓李四川接棒。

隨後李四川致詞表示，感謝黃國昌主席與民眾黨好朋友們的一路相挺，藍白合選前選後都不會改變，會結合跨黨派政見及人才，一起為新北打拚。且陳世軒常告訴他年輕人在想什麼，只要有利於新北發展，民眾黨提出的各項優質政見與人才，一定納入城市治理規劃中，這次選舉不僅是藍白合作，更代表跨黨派為新北發展共同奮鬥的決心，他一定會攜手民眾黨候選人們一起打贏選戰，為新北市民服務。

黃國昌則喊「讓世軒進議會，四川進市府，讓世軒監督四川」，展現新北藍白合作決心，他說今天看到滿滿人潮，就知道世軒過去四年的表現，且過去世軒在新北市議會跟國民黨的侯友宜市長的互動，也是一個最好的典範，不同黨派的政治人物在不同位置上，一個監督一個質詢，像大漢橋機車分隔島拆除，侯市長從善如流，就是一個非常典型的例子。

陳世軒說，他跟川伯私下也會LINE熱線，讓川伯知道新北市的年輕人在想些什麼，中間選民跟平常不關心政治的市民朋友到底想要什麼，這些聲音會如實傳達，川伯很多政策也已提出，包含他說要蓋一座讓新北市孩子充滿歡笑的樂園，這就符合他對市長的期待，川伯提出很多政策符合藍白共同想法，未來在市議會也會強力監督川伯，一定要落實選前對大家的承諾。

今日現場民眾黨幾乎大動員，包括民眾黨秘書長周榆修、民眾黨新北市黨部主委周台竹、立委陳昭姿、洪毓祥等人，另民眾黨新北市議員候選人林子宇、陳語倢、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、民眾黨台北市議員候選人許甫、吳怡萱皆出席活動。

國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌也現身，展現藍白合團結氣勢。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川(圖右)今早與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。記者林媛玲／攝影

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