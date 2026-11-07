陳見賢、邱臣遠藍白同台引分裂聯想 吳旭智：無須過度解讀

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台引發關注。對此，國民黨竹北市長候選人吳旭智表示，政治人物在選舉場合彼此交流、相互祝福，是民主政治中很正常的現象，無須過度解讀，也不必因此製造對立。

吳旭智表示，針對陳見賢出席邱臣遠競選活動一事，政治人物在選舉場合中彼此交流、相互祝福，是民主政治中很正常的現象，外界無須過度解讀，也不必因此製造對立。

吳旭智指出，他長期深耕竹北，持續關注交通建設、教育、長者照顧、產業發展與智慧治理，也已提出具體的城市發展主張，這些服務紀錄與政策內容，都值得市民充分了解及檢驗。

吳旭智強調，尊重每一位政治人物的選擇，也尊重每一位市民自主決定的權利。比起個別政治場合的互動，更重要的是回到竹北的發展需求，讓公共討論聚焦在服務、政策與城市未來。

吳旭智表示，大家真正關心的，不只是政黨之間如何互動，而是共同生活的竹北，未來如何變得更好。