侯友宜李四川連袂站台 劉美芳競總成立發布挺教育三支箭

國民黨新北市議員劉美芳拚連任，今天在板橋區介壽公園辦競總暨芳友會成立大會，吸引超過兩千名支持者熱情響應，現場擠得水洩不通，旗幟飄揚、凍蒜聲不斷。

新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人3號李四川站台力挺，新北市校長協會榮譽理事長邱承宗、新北市教師會榮譽理事長林松宏、新北市中小學家長協會理事長余定澤、榮譽理事長劉炳煌，以及全國家長團體聯盟理事長梁子緒等教育界意見領袖也出席，展現跨界團結相挺的力量。

劉美芳今天與多位教育界領袖共同同框簽署「挺教育、顧孩子、教育三支箭！」誓詞，肯定其多年來深耕教育的付出，並展現攜手守護下一代的堅定決心。身為雙胞胎媽媽的劉美芳感性表示，打電動失敗可以重新投幣再來，但孩子的成長過程只有一次，錯過就無法重來。她強調，孩子在成長路上面臨的各項困境才是真正的大魔王，需要政府與全社會共同攜手克服。

針對教育政策，劉美芳正式發表守護孩子的「教育三支箭」。第一箭為打造「校園安全防護罩」，主張全方位升級校園安全機制、全面優化通學步道並深化反毒教育，確保學童安心上學、家長放心；第二箭則是讓「教育資源向前衝」，大力推動AI數位學習與多元領域探索，同時保障教師教學權益與教學品質，全面提升新北教育競爭力。

第三箭則立志成為「育兒支援神隊友」，主張積極建構友善家庭環境，擴大區域內的親子活動空間與各項育兒配套資源，由政府扮演家長的最強後盾，讓年輕父母在養育下一代時不再感到孤軍奮戰。劉美芳強調，教育是城市發展的核心，守護孩子是她從政以來永不退讓的承諾，未來將持續以母親的細心與民代的專業，打通各項教育障礙，打造宜居新北。

除了深耕教育領域，劉美芳亦於現場勾勒板橋區的未來發展藍圖，強調地方建設是促進城市蛻變的關鍵引擎。她指出，無論是全力推動板橋第二運動場改建為「新北小巨蛋」、積極規畫建構板橋醫療園區，或是持續爭取泰板輕軌浮洲支線與國家兒童未來館等重大建設計畫，每一個項目都深深攸關板橋在地鄉親的生活幸福與城市榮譽感。

國民黨新北市議員劉美芳拚連任，競總暨芳友會今天成立，吸引超過兩千名支持者熱情響應。圖／劉美芳競辦提供

國民黨新北市議員候選人劉美芳成立競總，新北市長侯友宜與國民黨新北市長候選人李四川連袂站台相挺。圖／劉美芳競辦提供

國民黨新北市議員候選人劉美芳成立競總，新北市長侯友宜與國民黨新北市長候選人李四川連袂站台相挺。圖／劉美芳競辦提供

國民黨新北市議員候選人劉美芳成立競總，新北市長侯友宜與國民黨新北市長候選人李四川連袂站台相挺。圖／劉美芳競辦提供