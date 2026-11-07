柯文哲邀蔣萬安替邱臣遠站台 趙少康：應該去！竹北原來就不是國民黨的

竹北藍白合破局，民眾黨市長參選人邱臣遠明天造勢，中廣前董事長趙少康昨在節目「少康戰情室」提及自己要去，上午被問到蔣萬安市長該不該去？趙少康說，「我認為應該去」，不過蔣市長是現任市長，顧慮比較多，但是「大局為重」。

對於去竹北可能被開除黨籍，趙少康上午出席議長戴錫欽競總成立大會受訪指出，黨中央沒有跟他聯繫，因為自己現在沒公職，就是一個普通老百姓、普通的黨員，因為邱臣遠當立委時，常上「少康戰情室」，表現非常好，本來就是老朋友，而且很優秀，既然這麼盛情邀約，當然要去。

趙少康指出，竹北這個地方，原來就不是國民黨的，是民進黨鄭朝方當市長，真的覺得很多事要看大局，不要因小失大；現在國民黨的選情看起來沒有那麼樂觀，所以民眾黨原來的票，一票都不能少，特別是台北市。

他說，黃珊珊拿到30幾萬票，將近25％，蔣萬安能夠爭取就要爭取，所以千萬不要因小失大，要從大局來看，更何況民進黨對於柯文哲的司法追殺，所以藍白一定要合作。

趙少康出，他覺得竹北這個地方，是看大局，竹北的效應其實全台灣都會影響到，「所以這就是為什麼我要去的原因」；至於蔣萬安該不該去？趙少康說，「我認為應該去啊」同樣的道理，「我都去了，為什麼蔣市長不去呢？」

趙少康也說，蔣市長因為是現任市長，「他的顧慮可能跟我不一樣」自己是孤家寡人、光桿黨員，但蔣萬安有公職在身，也許顧慮比較多，但是基本上「大局為重」，不要因小失大，就太不划算了。