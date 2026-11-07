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柯文哲邀蔣萬安替邱臣遠站台 趙少康：應該去！竹北原來就不是國民黨的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今天上午出席士北議員參選人林揚庭與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立。記者林佳彣／攝影
中廣前董事長趙少康今天上午出席士北議員參選人林揚庭與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立。記者林佳彣／攝影

竹北藍白合破局，民眾黨市長參選人邱臣遠明天造勢，中廣前董事長趙少康昨在節目「少康戰情室」提及自己要去，上午被問到蔣萬安市長該不該去？趙少康說，「我認為應該去」，不過蔣市長是現任市長，顧慮比較多，但是「大局為重」。

對於去竹北可能被開除黨籍，趙少康上午出席議長戴錫欽競總成立大會受訪指出，黨中央沒有跟他聯繫，因為自己現在沒公職，就是一個普通老百姓、普通的黨員，因為邱臣遠當立委時，常上「少康戰情室」，表現非常好，本來就是老朋友，而且很優秀，既然這麼盛情邀約，當然要去。

趙少康指出，竹北這個地方，原來就不是國民黨的，是民進黨鄭朝方當市長，真的覺得很多事要看大局，不要因小失大；現在國民黨的選情看起來沒有那麼樂觀，所以民眾黨原來的票，一票都不能少，特別是台北市。

他說，黃珊珊拿到30幾萬票，將近25％，蔣萬安能夠爭取就要爭取，所以千萬不要因小失大，要從大局來看，更何況民進黨對於柯文哲的司法追殺，所以藍白一定要合作。

趙少康出，他覺得竹北這個地方，是看大局，竹北的效應其實全台灣都會影響到，「所以這就是為什麼我要去的原因」；至於蔣萬安該不該去？趙少康說，「我認為應該去啊」同樣的道理，「我都去了，為什麼蔣市長不去呢？」

趙少康也說，蔣市長因為是現任市長，「他的顧慮可能跟我不一樣」自己是孤家寡人、光桿黨員，但蔣萬安有公職在身，也許顧慮比較多，但是基本上「大局為重」，不要因小失大，就太不划算了。

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