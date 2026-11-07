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藍白竹北同台掀波瀾！陳見賢公開挺邱臣遠恐踩黨紀紅線？邱臣遠回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天受訪表示，感謝新竹縣副縣長陳見賢公開支持，至於陳見賢是否面臨國民黨黨紀處分，他表示「他黨事務不便多做評論」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天受訪表示，感謝新竹縣副縣長陳見賢公開支持，至於陳見賢是否面臨國民黨黨紀處分，他表示「他黨事務不便多做評論」。記者黃羿馨／攝影

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，公開表態支持。由於國民黨新竹縣黨部近日祭出黨紀處分，陳見賢是否因此遭處分引發關注。邱臣遠回應，他黨事務不便評論，強調市政不分黨派；陳見賢暫無回應。

邱臣遠今天上午出席竹北市民代表候選人、現任新國里里長吳勝隆，以及新社里里長候選人陳明清、新國里里長候選人吳瑋倫的聯合競選總部成立大會，陳見賢也到場同台，並在致詞時公開表態支持邱臣遠，呼籲鄉親全力相挺。

邱臣遠受訪表示，陳見賢是竹北非常重要的地方人士，曾擔任9年國民黨新竹縣黨部主委、8年副縣長，也歷任竹北市民代表會主席、新竹縣議會副議長，地方經驗豐富，這次選戰也給予他許多指導與建議，感謝陳見賢的支持。

對於陳見賢日前表態「挺善良的人」，邱臣遠直言，「挺善良的人，善良在竹北就支持3號邱臣遠。」他強調，市政工作推動不分顏色、不分黨派，好的市政都應持續努力。

邱臣遠指出，過去擔任新竹市副市長期間，與陳見賢有許多合作機會，包括跨頭前溪替代道路、經國大橋拓寬方案、大新竹輕軌捷運推動、武陵斷頭橋及台68線替代道路等，都是縣市合作的具體表現。他希望未來若有機會當選竹北市長，地方事務能有更緊密的合作，再次感謝陳見賢給予鼓勵與支持。

至於國民黨新竹縣黨部近期已對數名民意代表祭出黨紀處分，是否擔心陳見賢也因此遭到處分？邱臣遠表示，「他黨的事務我們不便多做評論」，但地方事務與市政工作都需要各黨派共同努力。

邱臣遠強調，自己是民眾黨徵召提名的竹北市長候選人，將爭取最大支持與最多認同，不分政治顏色，力求選票極大化，並以審慎樂觀態度迎接最後的勝利。

此外，邱臣遠預告，明天下午4點將舉辦「全台挺臣遠在竹北」活動，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲，以及館長、趙少康等人將參與。現場規畫以演唱會形式進行，並設有美食市集、親子氣墊城堡，邀請跨黨派人士及關心竹北地方事務的民眾參與。

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