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陳柏麟拚議員6連霸競總成立 陳明文罕見現身…「心結已解？」引關注

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員陳柏麟今天在中埔鄉成立競選總部，前縣長陳明文罕見現身，引發外界關注兩人政治心結是否已化解。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員陳柏麟今天在中埔鄉成立競選總部，前縣長陳明文罕見現身，引發外界關注兩人政治心結是否已化解。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員陳柏麟今天上午成立競選總部，力拚6連霸，縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等人站台，聚集逾千人支持。值得關注的是，過去因黨內初選及地方政治立場與陳柏麟關係一度緊張的前縣長陳明文，也罕見現身祝賀，雖僅短暫停留，仍為這場造勢增添民進黨地方派系關係解凍的政治意涵。

陳柏麟與議長張明達私交甚篤，當年張明達與翁章梁競逐民進黨縣長提名，陳柏麟全力支持張明達，與支持翁章梁的陳明文分屬不同陣營。翁章梁取得提名後，雙方關係一度緊張，加上陳柏麟後續與地方非綠營政治人士有所往來，與陳明文鮮少互動。如今陳明文現身陳柏麟競選活動，外界關注過往政治心結是否逐漸化解。

這場活動另一焦點是民進黨提名參選嘉義縣長的蔡易餘、爭取中埔鄉長連任的李碧雲，以及挑戰縣議員6連霸的陳柏麟，3人不約而同都抽中2號。3人上台同框，向現場支持者展示號次，共同呼籲選民支持2號。

翁章梁說，陳柏麟問政能力專業，擔任縣議會預算聯審委員會召集人，對縣府各項預算及中埔地方建設相當熟悉，不僅質詢有深度，對地方發展也有長遠規畫，若陳柏麟當選連任，將繼續在議會扮演重要協調角色，對縣政推動具有實質幫助。

蔡易餘說，嘉義正從傳統農業縣邁向農工科技大縣，未來持續推動教育、社會福利與產業發展，攜手中央及地方推動中埔公館產業園區、三和地區都市計畫檢討、社會住宅及全民運動館。此外，中油鑽探資料顯示中埔具有泥漿溫泉開發潛力，未來可結合觀光資源發展休閒產業。

陳冠廷表示，陳柏麟深耕中埔20多年，熟悉基層需求，也能在中央、縣府及議會之間協調資源，未來將共同爭取特色全民運動館、電纜地下化及農水路改善，提升地方生活品質。

陳柏麟說，過去近30年推動治水、道路及產業建設，包括公館產業園區招商、富裕路交通改善等，都是逐步累積成果，但今年選情並不輕鬆，擔心選票分散影響連任，呼籲支持者集中選票，若順利連任，將持續監督縣府落實山海平衡，爭取更多資源投入中埔。

嘉義縣長候選人蔡易餘、嘉義縣議員候選人陳柏麟、中埔鄉長候選人李碧雲皆抽中2號，一起在台上比2請求支持。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長候選人蔡易餘、嘉義縣議員候選人陳柏麟、中埔鄉長候選人李碧雲皆抽中2號，一起在台上比2請求支持。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員陳柏麟今年力拚6連霸，今天在中埔鄉成立競選總部，吸引逾千人齊聚支持。記者黃于凡／攝影

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