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曝幕僚勸講話含蓄點！柯志恩笑回：遇事就是直球對決

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曝幕僚勸講話含蓄點 柯志恩笑回：遇事就是直球對決

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
柯志恩出席青年公共政策論壇表示，自己遇事就是直球對決，有話直說。記者郭韋綺／攝影
柯志恩出席青年公共政策論壇表示，自己遇事就是直球對決，有話直說。記者郭韋綺／攝影

「柯老師就是這麼直接，有輸過，但沒怕過！」國民黨高雄市長候選人柯志恩今被問到4年後再度參選有何差異？她說，當年倉促上陣，如今經過4年一步一腳印深耕高雄，累積基層和市民認同已有很大不同，她也自曝，今天幕僚勸她講話含蓄點，但她不改直率說，遇事就是直球對決。

柯志恩出席青年公共政策論壇表示，4年前參選高雄市長，只有4個多月時間就得倉促上陣，但她仍非常努力，希望獲得高雄市民認可，最後也得到還不錯的成績，選後她留下走入高雄基層，累積與市民互動經驗，讓更多人認識她，對她的認可程度，與4年前已有很大不同。

談到自己「人設」，柯志恩說，「柯老師就是非常直接」，面對任何事情都是直球對決，該講清楚的事情就要講清楚，不會因為選舉而刻意改變自己。

她笑說，從過去到現在都是一樣的個性，有話直說，對於需要釐清的爭議，她一定會說清楚，比較遺憾的是，有些人就是聽不懂她的說明，那她就繼續用不同的方法解釋，直到對方理解為止，只是幕僚勸她講話可以含蓄一點。

柯也提到，最新推出台語競選主題曲MV上線不到兩天，觀看次數已突破180萬次，對團隊是很大的鼓勵，也邀請大家透過影片，看看她過去4年一步一腳印走出屬於自己的道路。

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