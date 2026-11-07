蔣萬安應接受柯文哲邀請去竹北站台？朱立倫：對蔣選戰有幫助都贊成

台北市長選戰激烈，民眾黨前主委柯文哲日前隔空問蔣萬安是否要來竹北，替民眾黨竹北市長侯選人邱臣站台。國民黨前主席朱立倫上午受訪指出，蔣市長只要願意，只要任何行程允許、他願意去哪裡，都應該支持。

針對藍白合，中廣前董事長趙少康昨日表態會幫竹北邱臣遠，對於被提醒恐會遭黨紀處分時，直言「開除就開除，我才不在乎你開除我。

針對柯文哲日前拋出「蔣萬安是否要有空來竹北走一趟」，朱立倫上午出席議長戴錫欽競總成立大會受訪指出，任何只要對蔣市長的選戰有幫助，他都贊成，目前就是要擴大所有的支持，不要有任何的限制。

朱立倫指出，現在整個選情，不管是台北市、新北市，甚至桃園、台中，每一個地方都非常緊繃，尤其要以最保守的態度去面對，所以所有選戰，都要用最積極、最認真、最努力，擴大支持，一定要全力增加蔣市長的支持。