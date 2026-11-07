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李乾龍談「洋流」真破圈、發酵早 國民黨不能輕忽選情

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨天（6日）出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，談及民進黨台北市長候選人沈伯洋近期掀起的「洋流」效應，坦言洋流已經破圈、來勢洶洶，但發酵得太早，近期已有退潮跡象，認為國民黨危機已過。圖／國民黨雲林縣黨部提供
中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨天（6日）出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，談及民進黨台北市長候選人沈伯洋近期掀起的「洋流」效應，坦言洋流已經破圈、來勢洶洶，但發酵得太早，近期已有退潮跡象，認為國民黨危機已過。圖／國民黨雲林縣黨部提供

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨天（6日）出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，談及民進黨台北市長候選人沈伯洋近期掀起的「洋流」效應，坦言洋流已經破圈、來勢洶洶，但主要是靠錢堆積起來及媒體推波助瀾，跟「韓流」不同，且發酵得太早，近期已有退潮跡象，認為國民黨危機已過。

李乾龍表示，民進黨投入選舉無所不用其極，原本外界不看好的「洋流」，聲勢卻一路從熱帶性低氣壓發展成輕度颱風，甚至變成強烈颱風，現在已經破圈，不得不佩服民進黨的選舉操作能力。

他認為，這波聲勢是靠錢堆積，加上特定媒體煽風點火所形成，與2018年韓國瑜參選高雄市長掀起的「韓流」並不相同。台北市、新北市確實是大家最關注的戰區，但他認為國民黨「沒有輸的理由」，「洋流」雖然已經破圈，對選情造成一定威脅，但這股聲勢發酵得太早，如今會慢慢退潮，如果再晚兩、三個禮拜才出現，國民黨可能面臨更大的危機，他認為現在這個危機已經過了，就像黨主席鄭麗文所說的「潮水退了以後才知道誰沒穿褲子」。

不過，李乾龍也提醒，不能因此輕忽選情。他表示，這次選舉整體氣氛相對冷，雲林雖然選情看起來穩定，仍須一步一腳印爭取支持，尤其最後決勝關鍵在投票率。目前民調顯示，國民黨支持者不表態比例偏高，可能造成民調與實際選情有所落差，因此最重要的是11月28日投票日當天，如何將支持者的選票催出來，地方組織動員不能鬆懈。

至於國民黨接下來的輔選布局，李乾龍表示，民進黨的選舉動員不容小覷，目前彰化是黨內較為關注的選區，黨主席鄭麗文昨天也安排整天在彰化輔選。除了六都選戰，接下來也將把輔選重心放在彰化、宜蘭等縣市，加強地方組織動員及選戰支援。

中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左一）昨天（6日）出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，談及民進黨台北市長候選人沈伯洋近期掀起的「洋流」效應，坦言洋流已經破圈、來勢洶洶，但發酵得太早，近期已有退潮跡象，認為國民黨危機已過。圖／讀者提供
中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左一）昨天（6日）出席國民黨雲林縣黨部黨慶活動，談及民進黨台北市長候選人沈伯洋近期掀起的「洋流」效應，坦言洋流已經破圈、來勢洶洶，但發酵得太早，近期已有退潮跡象，認為國民黨危機已過。圖／讀者提供

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