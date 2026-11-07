沈伯洋與蘇巧慧的「戒慎恐懼」晚會 李四川評：不是戒慎在選舉

民進黨與雙北市長競選團隊昨晚在台北大直典華舉辦千人社群應援派對「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，引發熱情支持者報名搶票。今國民黨新北市長候選人李四川對此表示，戒慎恐懼的態度，應該用在關心長輩照顧、毒駕加重刑罰等人民權益上，但他們都反對，他認為應是對人民的聲音戒慎恐懼，而不是戒慎在選舉。

李四川今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，面對媒體詢問沈伯洋與蘇巧慧有戒慎恐懼之夜活動，未來是否有北北基桃的聯合大造勢？

李四川回應，他跟基北北桃縣市不論是謝國樑、蔣萬安或張善政市長是做事的連線，不像蘇巧慧跟沈伯洋是選舉的連線，所謂戒慎恐懼的態度，應該用在關於長輩的照顧、毒駕要加重刑罰等人民的權益上，但他們都反對，所以政治人物應該要以人民的心聲為最主要，戒慎恐懼應該要戒慎在這裡，不是戒慎在選舉。