韓國瑜站台人氣爆棚 吳秀華：不因接連司法案件動搖 挺起胸膛向前走

選戰倒數，國民黨台東縣長候選人吳秀華再添助選大咖！立法院長韓國瑜今天前往南清宮廟口開講，替吳秀華站台，縣長饒慶鈴、市長陳銘風、立委黃建賓及多位地方候選人到場陪同，現場湧入近千名支持者，旗海飄揚、加油聲不斷，展現藍營團結氣勢。

吳秀華致詞時則提到，選舉進入敏感階段，近期針對家人、縣府官員及助理接連出現司法案件，她認為相關發展的時機點引發外界關注，但強調自己不會因此動搖，仍會挺起胸膛繼續向前走。她向支持者喊話，希望大家團結努力，在11月28日投票日爭取勝選，未來若當選，將與市長陳銘風加強縣市合作，把基礎建設做好、照顧台東民眾福利。

韓國瑜抵達南清宮後，先向主祀保生大帝上香參拜，隨即受到支持者熱情簇擁，不少民眾把握機會要求合照、簽名，韓國瑜也親切停下腳步與支持者互動，周邊一度擠滿人潮，顯示他在支持群眾間仍具有相當高的關注度。

韓國瑜致詞時，先以台東好山好水及地方人情味開場，肯定台東過去16年從前縣長黃健庭到現任饒慶鈴，認為兩任縣長奠定了相當紮實的發展基礎。他提到，黃任內推動熱氣球觀光季，帶動台東觀光熱潮，饒則延續地方發展，提出讓遊客能夠享受舒適、不是發展緩慢的慢經濟理念。

談到地方經濟，韓國瑜指出，台東要發展，必須吸引更多人走進來，才能讓農漁產品有更多銷售機會。認為台東除了硬體建設，也應善用在地人的熱情與善良，讓每位鄉親都成為觀光小天使，為地方觀光及招商引資創造優勢。

韓國瑜也以南清宮主祀的保生大帝為引子，談起台灣民間信仰的多元與豐富，從求姻緣、求子、祈求孩子平安長大，到考試、求職及身體健康，不同神明各有職責，寄託民眾對生活的期盼。他期望吳秀華當選縣長，先要拜城隍爺，因為城隍爺要看當官的人是否真心愛護老百姓，藉此提醒她將肩負責任。

談到東部交通，韓國瑜透露，曾與立法院副院長江啟臣討論打通中央山脈的構想，希望從台中、南投方向串聯花蓮、台東，工程路段約28公里，經費估計需要5000億元。他表示，曾向行政院詢問為何不推動相關建設，並直言「要發財先修路」，認為這筆經費終究需要投入，若能打通中央山脈，將有助於串聯台灣東西部交通，釋放東台灣發展潛力。

活動尾聲還出現有趣插曲，司儀帶領支持者喊候選人「凍蒜」時，突然喊出「韓國瑜」，讓現場一度愣了一下，隨即有人提醒院長並未參選。韓國瑜則幽默接話不要說凍蒜說「長頭髮」，司儀隨即再喊「韓國瑜」，現場民眾也跟著齊聲喊起「長頭髮」，笑聲與歡呼聲不斷，為這場廟口助選活動增添輕鬆氣氛。

韓國瑜人氣旺，活動現場吸引大批支持者簇擁上前，爭相要求合照、簽名，場面相當熱絡。記者尤聰光／攝影

韓國瑜抵達南清宮後，率縣長饒慶鈴、立委黃建賓及候選人先向主祀保生大帝上香參拜，祈求地方平安順遂。記者尤聰光／攝影

立法院長韓國瑜今天抵達台東南清宮，為國民黨縣長候選人吳秀華站台助選，受到支持者熱情歡迎。記者尤聰光／攝影