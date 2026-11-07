曠世智能投資爭議 黃國昌：為何納稅人一股買13塊蘇巧純只要0.5元？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司獲國發基金、台企銀共4500萬元投資，遭質疑違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧昨再稱「妹妹不是那家公司的負責人、不是老闆」，今國民黨新北市長候選人李四川再批，蘇巧慧委員本身是學法律，她妹妹是第二大股東及董事，本來就是負責人，遇到問題不能用閃的，想當市長的人應誠實說明清楚。

國民黨新北市長候選人李四川今與民眾黨黨主席黃國昌出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，針對蘇巧慧胞妹涉及政府及公股銀行投資爭議，兩人一起接受聯訪。

李四川抨擊，蘇巧慧從頭到尾都在閃，想要當新北市市長的人，遇到所有的問題不能用閃來解決，她要告訴蘇巧慧，只要她坦白誠實告訴市民 ，到底妹妹在申請政府補助投資時，有沒有好好依規定說明背景，她爸爸是院長、姊姊是立法委員，請給新北市民一個交代，如果做錯了，就坦白對新北市民說明，想要當新北市市長的人，應該要有這樣的魄力跟誠實。

黃國昌也炮火猛烈攻擊，請蘇巧慧委員內行人不要說外行話，蘇巧慧是念法律的人，公司法的規定「董事」本來就是公司負責人，依照公職人員利益衝突迴避法規定，依法就是要揭露，沒有揭露就是違法，違法事證明確，請不要再用話術來遮掩自己違法明確的事實。

黃國昌更指，另一個更重要的事，到目前為止不管是從蘇巧慧還是從國發會，甚至台企銀，這個問題至今都還沒有得到答案，為什麼曠世智能在增資時，蘇巧慧的妹妹一股是用0.5元買，納稅人一股是用13塊買？他要再強調一次，最關鍵的問題，曠世智能在增資時，為什麼蘇巧慧他們家一股用0.5元買、納稅人一股用13塊買？虧都虧國庫，賺都賺他們家，這不是圖利什麼是圖利？這不是背信什麼是背信？這個問題至今民進黨政府上上下下包括蘇巧慧本人，都還沒給台灣人一個交代。