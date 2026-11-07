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南部選情冷颼颼？柯志恩酸「隆捲風」無感：還要跟蔣萬安辯論嗎？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
柯志恩今出席青年公共政策論壇高雄場，被問到高雄選情冷，她表示，辯論會後，自己選情逐漸加溫，在街頭、菜市場感受到民眾熱情，對她支持熱度與過去相比都有上升。記者郭韋綺／攝影
柯志恩今出席青年公共政策論壇高雄場，被問到高雄選情冷，她表示，辯論會後，自己選情逐漸加溫，在街頭、菜市場感受到民眾熱情，對她支持熱度與過去相比都有上升。記者郭韋綺／攝影

選戰進入關鍵，藍綠兩大陣營今下午分別在岡山、旗山造勢拚場，賴清德總統南下替民進黨候選人賴瑞隆站台，台北市長蔣萬安為國民黨候選人柯志恩助陣；面對外界形容選情「北熱南冷」、「隆捲風」吹不起來，柯志恩也吐槽對手「沒感覺到風」，酸賴瑞隆「還有辦法跟蔣萬安辯論嗎？」

柯志恩今出席青年公共政策論壇高雄場，被問到高雄選情冷，她表示，辯論會後，自己選情逐漸加溫，在街頭、菜市場感受到民眾熱情，對她支持熱度與過去相比都有上升。

外界形容「隆捲風」恐已吹成了「冰旋風」，柯志恩直言「以他來說，我是感受不到任何的風」，並要求賴瑞隆應針對人際關係和雲豹政治獻金等問題，找機會向社會大眾說清楚。

下午賴清德南下替賴瑞隆造勢，是否擔心總統加持拉抬對手聲勢？柯志恩表示，蔣萬安人氣同樣非常高，國民黨提出「北高連線」，就是希望透過台北與高雄相互串聯，凝聚支持者，催出投票率。

柯志恩強調，完全不擔心民進黨的輔選節奏，相信蔣萬安與她站在一起，能讓選民感受到國民黨不一樣的氛圍，尤其辯論會結束後，藍營整體選戰氣勢正往上提升。

除此之外，柯志恩台語競選主題曲「我們都在（阮攏佇遮）」MV上線後觀看數突破181萬次，遭對手批評應該要用實際行動支持高雄，柯志恩反擊，賴瑞隆說法「非常不厚道」，反問「他的百變隆隆變了幾變？又有什麼實際行動？」質疑花費大筆廣告費，卻只是不斷變換造型。

柯志恩也提到，賴瑞隆過去不斷要求蔣萬安來高雄辯論，如今蔣萬安真的要來了，反問「以你辯論的表現，你覺得有辦法跟蔣萬安辯嗎？」她說將按照自己的節奏，把握選前20多天，爭取更多市民認同。

柯志恩今出席青年公共政策論壇高雄場，被問到高雄選情冷，她表示，辯論會後，自己選情逐漸加溫，在街頭、菜市場感受到民眾熱情，對她支持熱度與過去相比都有上升。記者郭韋綺／攝影
柯志恩今出席青年公共政策論壇高雄場，被問到高雄選情冷，她表示，辯論會後，自己選情逐漸加溫，在街頭、菜市場感受到民眾熱情，對她支持熱度與過去相比都有上升。記者郭韋綺／攝影

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