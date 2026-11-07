韓國瑜重提國道六號打通中央山脈 江啟臣：希望行政院審慎看待

立法院長韓國瑜昨天參加立院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣的造勢大會，再次拋出國道6號東延打通中央山脈、連接台中與花蓮的政策。江啟臣今天表示，中橫公路因天然災害一直在復健，若國6東延，可以讓中部與東部成為一日生活圈，行政院應該審慎看待評估。

江啟臣今天參加國民黨議員朱元宏競總成立大會，會後受訪，談到昨晚海線大造勢讓捷運藍線車廂開進會場，他表示，捷運對台中未來建設非常重要，藍線從海線直抵市區，希望海線部分的工程加速推動，因此才要把車廂當作重點，也希望告訴海線鄉親，自己若當選一定會加速推進藍線完工。

對於韓國瑜提出的國道6號打通中央山脈，江啟臣指出，這是韓國瑜2年前擔任不分區立委第一名時提出的政見，當時有在立院提案，自己也有連署，因為這與中部、台中都有關係。

江啟臣說，若中部與東部有高速公路串連，就能形成一日生活圈；過去有中橫公路，但現在中橫遇到了一些阻礙，因為921大地震與一些天然災害，一直在復健當中，且只有1條路畢竟是不夠的。

江啟臣表示，韓國瑜提出的國6延伸雖然是從南投開始，台中也可以透過這條高速公路直接到花蓮，兩地往返更快速；希望行政院能夠審慎看待這樣的評估，用專業與科學的數據告訴大家是否可行。