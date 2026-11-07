快訊

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

女星台股重挫「3天蒸發200萬」！崩潰台北街頭四處躺 恐怖現況曝光

曝幕僚勸講話含蓄點！柯志恩笑回：遇事就是直球對決

聽新聞
0:00 / 0:00

不只縣長拚連任！許淑華攜手邱美玲成立競選處 藍營地方首長大集合

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨南投縣黨部主委游顥（中）為許淑華、邱美玲披掛彩帶並授予戰旗，象徵全力支持兩人連任。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部主委游顥（中）為許淑華、邱美玲披掛彩帶並授予戰旗，象徵全力支持兩人連任。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華與國姓鄉長邱美玲今天聯合成立競選服務處，國民黨南投縣黨部主委游顥、立委馬文君及地方首長到場力挺，展現縣鄉聯手拚連任的氣勢。游顥肯定許淑華還清縣府91億元債務，強調南投具備財政自主能力，能持續照顧長者。

成立活動中，游顥為許淑華、邱美玲披掛彩帶、授予戰旗，象徵全力支持；馬文君致贈好彩頭，縣議會副議長潘一全送上凍蒜吉祥物，南投市長張嘉哲、仁愛鄉長江子信及魚池鄉長候選人王若嵐也到場祝賀，展現國民黨「13＋1全壘打」團隊氣勢。

游顥表示，許淑華與邱美玲過去推動營養午餐每餐增加10元、幸福巴士、橋聳雲天綠雕園區及國姓咖啡節等，展現縣鄉合作成果。他也提到，許淑華任內還清縣府91億元債務，具備財政自主能力，即使中央長者免健保費政策出現變數，南投仍有能力持續照顧長者，呼籲鄉親支持兩人連任。

邱美玲表示，過去任內完成道路改善、野溪整治、邊坡改善及管線汰換，並成立國姓鄉健康復健中心、興建北港村梅林長照大樓及改造鄉立圖書館。未來將爭取147縣道拓寬，改善成功廣場與簡易自來水系統，並提升教育及長照服務。

邱美玲指出，國姓有咖啡、草莓、梅子、枇杷、蜂蜜及竹筍等特色農產，未來將結合農村觀光、客庄文化與地方產業，帶動地方發展。

許淑華表示，過去4年縣府與邱美玲密切合作，從幸福巴士、日照中心、眼科巡迴醫療、物理治療服務，到橋聳雲天綠雕園區、農民市集及農特產品行銷，都持續提升國姓生活品質；縣府也改善農田水路、排水溝渠及投84線、投133線、投147線等道路。她肯定邱美玲是地方最堅實的施政夥伴，盼鄉親支持連任，讓建設與福利政策持續推動。

國民黨南投縣黨部主委游顥（中）為邱美玲披掛彩帶並授予戰旗，象徵全力支持連任。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部主委游顥（中）為邱美玲披掛彩帶並授予戰旗，象徵全力支持連任。圖／國民黨南投縣黨部提供

許淑華、邱美玲聯合競選服務處成立，馬文君、潘一全及地方首長到場力挺，展現國民黨「13＋1全壘打」團隊氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供
許淑華、邱美玲聯合競選服務處成立，馬文君、潘一全及地方首長到場力挺，展現國民黨「13＋1全壘打」團隊氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供

南投縣長許淑華（左）與國姓鄉長邱美玲（右）聯合成立競選服務處，展現縣鄉合作、攜手拚連任的氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供
南投縣長許淑華（左）與國姓鄉長邱美玲（右）聯合成立競選服務處，展現縣鄉合作、攜手拚連任的氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供

2026九合一選舉

許淑華 2026九合一選舉 游顥 藍營 南投縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡易餘成立水上鄉聯合競選總部 王美惠站台承諾嘉義縣市不會各做各的

何欣純、蔡其昌挺施志昌 宣示重啟山海環線、推「六星市政」福利

鄭麗文赴台中輔選市議員 喊話團結挺江啟臣無縫接軌

魏平政回防本命區成立社頭競選總部 鄭麗文出席催票

相關新聞

民眾黨造勢大會將邀請蔣萬安 黃國昌：北市藍白合作漸入佳境

選舉倒數21天，台北市長蔣萬安陣營除鞏固藍軍基本盤，也把目光投向民眾黨，有媒體報導至今前主席柯文哲都還沒點頭，傳出是因北士科跟京華城案過去蔣市府處理手段讓柯感到心寒。對此，民眾黨黨主席黃國昌表示，他不會去揣測柯文哲的心意，沒得到授權也不會發言，但無論是北市科或京華城，都是柯主席在市長任內重要的建設，若當初沒做好北市科，何來李四川迎來輝達?這就是市政一棒接一棒。

影／好險有影片！蔣萬安拱手、彎腰入「又一村」 前後40秒何來出征？

台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。蔣萬安今回應「如果說有出征，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。許多人也出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約四十秒，「白的講成黑的真過分」。

獨／陳見賢、邱臣遠藍白首度同台！公開力挺喊話：他有理想、有執行力

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，出席新國里里長候選人吳勝隆競選總部成立大會。陳見賢公開力挺邱臣遠，盛讚他有理想、有抱負及執行力，更痛批選舉不該靠抹黑、造謠及發黑函成就自己，呼籲選民唾棄這種選舉文化。

曠世智能投資爭議 黃國昌：為何納稅人一股買13塊蘇巧純只要0.5元？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司獲國發基金、台企銀共4500萬元投資，遭質疑違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧昨再稱「妹妹不是那家公司的負責人、不是老闆」，今國民黨新北市長候選人李四川再批，蘇巧慧委員本身是學法律，她妹妹是第二大股東及董事，本來就是負責人，遇到問題不能用閃的，想當市長的人應誠實說明清楚。

沈伯洋「戒慎恐懼」之夜狂酸 蔣萬安轟：一再販賣恐懼

民進黨昨晚舉辦「戒慎恐懼」之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋到場，也準備一段脫口秀，猛酸對手。台北市長蔣萬安上午受訪指出，市民的眼睛都非常雪亮，到底是誰一再販賣恐懼，誰又始終持續讓市民安心。

柯文哲未同台因對京華城、北士科案有心結？蔣萬安說話了

北市藍白合升溫，市長蔣萬安至今仍未與和柯文哲同台，外界分析恐因京華城與北士科案有心結。對此，蔣萬安上午受訪指出，一直都希望能夠凝聚在野力量，藍白席次最大化，「我們都有共同目標」，也持續為市民爭取最大福祉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。