不只縣長拚連任！許淑華攜手邱美玲成立競選處 藍營地方首長大集合

南投縣長許淑華與國姓鄉長邱美玲今天聯合成立競選服務處，國民黨南投縣黨部主委游顥、立委馬文君及地方首長到場力挺，展現縣鄉聯手拚連任的氣勢。游顥肯定許淑華還清縣府91億元債務，強調南投具備財政自主能力，能持續照顧長者。

成立活動中，游顥為許淑華、邱美玲披掛彩帶、授予戰旗，象徵全力支持；馬文君致贈好彩頭，縣議會副議長潘一全送上凍蒜吉祥物，南投市長張嘉哲、仁愛鄉長江子信及魚池鄉長候選人王若嵐也到場祝賀，展現國民黨「13＋1全壘打」團隊氣勢。

游顥表示，許淑華與邱美玲過去推動營養午餐每餐增加10元、幸福巴士、橋聳雲天綠雕園區及國姓咖啡節等，展現縣鄉合作成果。他也提到，許淑華任內還清縣府91億元債務，具備財政自主能力，即使中央長者免健保費政策出現變數，南投仍有能力持續照顧長者，呼籲鄉親支持兩人連任。

邱美玲表示，過去任內完成道路改善、野溪整治、邊坡改善及管線汰換，並成立國姓鄉健康復健中心、興建北港村梅林長照大樓及改造鄉立圖書館。未來將爭取147縣道拓寬，改善成功廣場與簡易自來水系統，並提升教育及長照服務。

邱美玲指出，國姓有咖啡、草莓、梅子、枇杷、蜂蜜及竹筍等特色農產，未來將結合農村觀光、客庄文化與地方產業，帶動地方發展。

許淑華表示，過去4年縣府與邱美玲密切合作，從幸福巴士、日照中心、眼科巡迴醫療、物理治療服務，到橋聳雲天綠雕園區、農民市集及農特產品行銷，都持續提升國姓生活品質；縣府也改善農田水路、排水溝渠及投84線、投133線、投147線等道路。她肯定邱美玲是地方最堅實的施政夥伴，盼鄉親支持連任，讓建設與福利政策持續推動。

國民黨南投縣黨部主委游顥（中）為邱美玲披掛彩帶並授予戰旗，象徵全力支持連任。圖／國民黨南投縣黨部提供

許淑華、邱美玲聯合競選服務處成立，馬文君、潘一全及地方首長到場力挺，展現國民黨「13＋1全壘打」團隊氣勢。圖／國民黨南投縣黨部提供