蘇巧慧今與卓榮泰同台 李四川：請蘇問卓榮泰為何要拒絕照顧長輩

針對立院通過長者健保排富免費修法，昨天行政院長卓榮泰宣布不副署，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今找卓榮泰站台。國民黨新北市長候選人李四川表示，長者健保費排富補助不副署，影響新北市八十幾萬名長輩，今天蘇巧慧委員要跟卓院長見面，希望蘇委員能夠告訴卓院長，對於我們長輩的照顧為何卓院長要拒絕？請她好好問一下院長，給新北市所有八十幾萬名長輩一個交代。

李四川今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台。

針對健保排富免費修法，黃國昌說，政府幫長者代繳健保費的政策，是30年前陳水扁擔任台北市長開始，從陳水扁率先推出這政策後，深受長者支持，有很多三明治家庭，長者健保費是由經濟壓力最沉重的三明治家庭所承擔，這不僅照顧長者，也是在減緩整個三明治家庭的壓力，過去30年來台灣有很多縣市財政狀況好可幫忙三明治家庭照顧長者，但財政狀況不好卻沒辦法做到，這正是為何柯文哲主席2024年參選總統時，勇敢提出這政策，希望能落實長者的醫療平權。

黃國昌說，這樣的法律在立法院三讀通過，第一時間民進黨執政的縣市，包括嘉義縣、台南市都表示歡迎，有更多民進黨縣市長參選人也提出這政見，結果卓榮泰跟賴清德竟然選擇不副署不公布，只是再次赤裸裸地展現民進黨的雙標以及權力的傲慢。

黃國昌認為，補助長者健保費，民進黨要參選縣市長的可拿來當政見，但國會三讀通過要提供全國長者、全國三明治家庭這樣的協助，賴清德跟卓榮泰說不就是不，「朕沒給的，你不能要」。台灣是一個民主法治的社會，什麼時候走向了少數一兩個人竟可如此專斷如此獨裁？面對傲慢的政府，希望大家11月28號一定要站出來投票，用手中的選票告訴這個傲慢雙標的政府，我們受夠了。