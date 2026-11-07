快訊

行政院不副署老人健保補助 盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

女星台股重挫「3天蒸發200萬」！崩潰台北街頭四處躺 恐怖現況曝光

曝幕僚勸講話含蓄點！柯志恩笑回：遇事就是直球對決

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧今與卓榮泰同台 李四川：請蘇問卓榮泰為何要拒絕照顧長輩

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川（左）今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台。記者林媛玲／攝影
李四川（左）今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台。記者林媛玲／攝影

針對立院通過長者健保排富免費修法，昨天行政院長卓榮泰宣布不副署，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今找卓榮泰站台。國民黨新北市長候選人李四川表示，長者健保費排富補助不副署，影響新北市八十幾萬名長輩，今天蘇巧慧委員要跟卓院長見面，希望蘇委員能夠告訴卓院長，對於我們長輩的照顧為何卓院長要拒絕？請她好好問一下院長，給新北市所有八十幾萬名長輩一個交代。

李四川今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台。

針對健保排富免費修法，黃國昌說，政府幫長者代繳健保費的政策，是30年前陳水扁擔任台北市長開始，從陳水扁率先推出這政策後，深受長者支持，有很多三明治家庭，長者健保費是由經濟壓力最沉重的三明治家庭所承擔，這不僅照顧長者，也是在減緩整個三明治家庭的壓力，過去30年來台灣有很多縣市財政狀況好可幫忙三明治家庭照顧長者，但財政狀況不好卻沒辦法做到，這正是為何柯文哲主席2024年參選總統時，勇敢提出這政策，希望能落實長者的醫療平權。

黃國昌說，這樣的法律在立法院三讀通過，第一時間民進黨執政的縣市，包括嘉義縣、台南市都表示歡迎，有更多民進黨縣市長參選人也提出這政見，結果卓榮泰跟賴清德竟然選擇不副署不公布，只是再次赤裸裸地展現民進黨的雙標以及權力的傲慢。

黃國昌認為，補助長者健保費，民進黨要參選縣市長的可拿來當政見，但國會三讀通過要提供全國長者、全國三明治家庭這樣的協助，賴清德跟卓榮泰說不就是不，「朕沒給的，你不能要」。台灣是一個民主法治的社會，什麼時候走向了少數一兩個人竟可如此專斷如此獨裁？面對傲慢的政府，希望大家11月28號一定要站出來投票，用手中的選票告訴這個傲慢雙標的政府，我們受夠了。

李四川今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台，新北市長侯友宜也到場為李及陳加油。記者林媛玲／攝影
李四川今出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會，也與民眾黨黨主席黃國昌同台，新北市長侯友宜也到場為李及陳加油。記者林媛玲／攝影

2026九合一選舉

蘇巧慧 卓榮泰 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院不副署老人福利法修法 陳清龍：民進黨縣市長候選人認同此作法？

政院指老人免健保3問題...民眾黨團轟：斥千億補中油台電 不願照顧長者

政院拒副署老人福利法 陳以信轟毀憲：選縣市長的10綠委講清楚

政院擬不副署「老人福利法」 許宇甄：賴政府冷血無情

相關新聞

民眾黨造勢大會將邀請蔣萬安 黃國昌：北市藍白合作漸入佳境

選舉倒數21天，台北市長蔣萬安陣營除鞏固藍軍基本盤，也把目光投向民眾黨，有媒體報導至今前主席柯文哲都還沒點頭，傳出是因北士科跟京華城案過去蔣市府處理手段讓柯感到心寒。對此，民眾黨黨主席黃國昌表示，他不會去揣測柯文哲的心意，沒得到授權也不會發言，但無論是北市科或京華城，都是柯主席在市長任內重要的建設，若當初沒做好北市科，何來李四川迎來輝達?這就是市政一棒接一棒。

影／好險有影片！蔣萬安拱手、彎腰入「又一村」 前後40秒何來出征？

台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。蔣萬安今回應「如果說有出征，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。許多人也出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約四十秒，「白的講成黑的真過分」。

獨／陳見賢、邱臣遠藍白首度同台！公開力挺喊話：他有理想、有執行力

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，出席新國里里長候選人吳勝隆競選總部成立大會。陳見賢公開力挺邱臣遠，盛讚他有理想、有抱負及執行力，更痛批選舉不該靠抹黑、造謠及發黑函成就自己，呼籲選民唾棄這種選舉文化。

曠世智能投資爭議 黃國昌：為何納稅人一股買13塊蘇巧純只要0.5元？

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司獲國發基金、台企銀共4500萬元投資，遭質疑違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧昨再稱「妹妹不是那家公司的負責人、不是老闆」，今國民黨新北市長候選人李四川再批，蘇巧慧委員本身是學法律，她妹妹是第二大股東及董事，本來就是負責人，遇到問題不能用閃的，想當市長的人應誠實說明清楚。

沈伯洋「戒慎恐懼」之夜狂酸 蔣萬安轟：一再販賣恐懼

民進黨昨晚舉辦「戒慎恐懼」之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋到場，也準備一段脫口秀，猛酸對手。台北市長蔣萬安上午受訪指出，市民的眼睛都非常雪亮，到底是誰一再販賣恐懼，誰又始終持續讓市民安心。

柯文哲未同台因對京華城、北士科案有心結？蔣萬安說話了

北市藍白合升溫，市長蔣萬安至今仍未與和柯文哲同台，外界分析恐因京華城與北士科案有心結。對此，蔣萬安上午受訪指出，一直都希望能夠凝聚在野力量，藍白席次最大化，「我們都有共同目標」，也持續為市民爭取最大福祉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。