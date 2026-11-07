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何欣純、蔡其昌挺施志昌 宣示重啟山海環線、推「六星市政」福利

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部今天成立。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部今天成立。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部今天成立，立法院民進黨黨團總召蔡其昌、立委陳培瑜到場站台，現場吸引大批海線鄉親與地方幹部熱情相挺。何欣純展現「海線媳婦」的承擔與決心，強調將大力推動山海環線及海線鐵路雙軌高架化，並提出「六星市政」全齡福利政策。她也駁斥抹黑謠言，明確宣示65歲以上長者健保補助絕對持續執行。

蔡其昌與陳培瑜一致肯定何欣純與施志昌的打拚精神，呼籲鄉親團結一致，集中選票將1號何欣純送入市府、4號施志昌高票連任市議員。

何欣純表示，她是清水媳婦，長期深耕海線，深刻體會海線鄉親對交通改善與地方建設的切身期待。她說縣市合併以來海線進步放緩，未來若當選市長，將與施志昌緊密合作，極力推動「山海環線」與「海線鐵路雙軌高架化」，徹底打通山海線交通瓶頸，帶動后里、外埔及整體大海線地區繁榮發展。她承諾整合中央與地方資源，全力協助在地廣大中小微型企業轉型升級，為勞工與企業創造雙贏。

何欣純也提出「六星市政」藍圖，嚴正駁斥抹黑謠言，明確宣示65歲以上長者健保補助絕對持續執行，且「只會加碼、不會減少」。此外，敬老愛心卡將全面升級，實施每月點數不歸零、可累積至年底最高1萬2000點，並擴大適用於公車、計程車、台鐵、高鐵，及超商、超市、健保藥局與農漁會等通路。在育兒與婦幼政策方面，何欣純承諾補助腸病毒疫苗、0至6歲幼童每人每月加碼1,500元營養津貼、坐月子補助每胎5萬元、生育津貼加倍，並全面升級國中小營養午餐，致力打造安心宜居的全齡關懷城市。

立法院民進黨黨團總召蔡其昌指出，台中近年在山海環線、鐵路雙軌高架化與捷運藍線推動上進度延宕，乃至環境、治安與食品安全議題上均顯現市政瓶頸。何欣純具備豐富的中小企業與基層服務經驗，能為台中注入具首都格局的前瞻視野。蔡其昌同時高度肯定施志昌在議會問政犀利、基層服務紮實，堪稱「100分民意代表」，並特別提醒鄉親選舉切莫掉以輕心，必須珍惜每一票，把認真打拚的優質議員留在議會。

立委陳培瑜代表沈伯洋團隊跨區力挺，並分享台北發行「順報」的經驗，盛讚施志昌發行的「風報」深耕外埔，將在地奮鬥故事與農特產品躍然紙上，足見其行銷在地產業的用心。陳培瑜指出，施志昌積極爭取規劃「大甲國民運動中心」，盼為甲安埔打造優質的室內羽球與桌球等運動空間。她呼籲鄉親，面對施志昌爭取連任，切勿聽信「穩當選」的傳言而擅自分票、配票，務必集中選票堅定支持4號施志昌。

民進黨台中市長候選人何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部今天成立。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純與市議員施志昌外埔聯合競選總部今天成立。記者游振昇／攝影

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