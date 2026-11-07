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蔡易餘成立水上鄉聯合競選總部 王美惠站台承諾嘉義縣市不會各做各的
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立水上鄉聯合競選總部，攜手拚連任的水上鄉長林緗亭高喊「當選」，同時也邀請嘉義市長候選人、立委王美惠站台助選，水上鄉鄰近嘉義市，民生社區居住嘉義縣民及市民，縣市長候選人同場拉票，現場齊聚約2千人，相當熱鬧。
王美惠說，水上民生社區地處嘉義縣市交界，居住人口眾多，且涵蓋嘉義市民及縣民，跑攤時經常遇到林緗亭，認真為鄉親服務，她認為嘉義縣市不應各自為政。林緗亭曾請託，未來若順利當選，希望協助解決水上鄉問題，她欣然應允「一定的」，嘉義縣市不會各做各的。
蔡易餘說，林緗亭早期發現癌症治療，目前已經完成治療，克服癌症，現在身體很健康，希望大家不要用疾病攻擊她；未來將攜手水上鄉推動建設，在新設北回車站建立空橋，串連嘉義縣科學教育中心太空教育館，並推動北回都市計畫，協助水上機場優化，增設貨運航空站。
林緗亭說，水上鄉過去負債將近7000萬元，在她任內持續還債，目前剩1200萬元負債，連任後第一年就能清償；她從未因財政困難而停止建設，持續改善道路、水溝及電纜地下化，拓寬嘉義市殯儀館聯外道路，盼緩解清明交通壅塞，也推動婦幼及長者等社會福利。
林緗亭也說，她曾罹患乳癌，治療過程艱辛，希望可以讓女性早期發現及治療，水上鄉公所推動乳癌篩檢，將補助年齡降低至30歲，雖無法普發現金，但仍持續推動各式活動及社會福利，舉辦仙草節、水上路跑等活動，希望代表會拿下6席過半數，順利推動水上鄉建設。
縣長翁章梁說，林緗亭曾經歷大病，但她內心非常堅強，經常在臉書分享克服疾病過程，展現陽光、健康形象，帶給大家正能量，鼓勵病友勇敢地追求生命，讓自己更健康，現在林緗亭經過治療，持續追蹤檢查目前狀況良好，希望大家繼續支持她當選連任。
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