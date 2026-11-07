蔡易餘成立水上鄉聯合競選總部 王美惠站台承諾嘉義縣市不會各做各的

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立水上鄉聯合競選總部，攜手拚連任的水上鄉長林緗亭高喊「當選」，同時也邀請嘉義市長候選人、立委王美惠站台助選，水上鄉鄰近嘉義市，民生社區居住嘉義縣民及市民，縣市長候選人同場拉票，現場齊聚約2千人，相當熱鬧。

王美惠說，水上民生社區地處嘉義縣市交界，居住人口眾多，且涵蓋嘉義市民及縣民，跑攤時經常遇到林緗亭，認真為鄉親服務，她認為嘉義縣市不應各自為政。林緗亭曾請託，未來若順利當選，希望協助解決水上鄉問題，她欣然應允「一定的」，嘉義縣市不會各做各的。

蔡易餘說，林緗亭早期發現癌症治療，目前已經完成治療，克服癌症，現在身體很健康，希望大家不要用疾病攻擊她；未來將攜手水上鄉推動建設，在新設北回車站建立空橋，串連嘉義縣科學教育中心太空教育館，並推動北回都市計畫，協助水上機場優化，增設貨運航空站。

林緗亭說，水上鄉過去負債將近7000萬元，在她任內持續還債，目前剩1200萬元負債，連任後第一年就能清償；她從未因財政困難而停止建設，持續改善道路、水溝及電纜地下化，拓寬嘉義市殯儀館聯外道路，盼緩解清明交通壅塞，也推動婦幼及長者等社會福利。

林緗亭也說，她曾罹患乳癌，治療過程艱辛，希望可以讓女性早期發現及治療，水上鄉公所推動乳癌篩檢，將補助年齡降低至30歲，雖無法普發現金，但仍持續推動各式活動及社會福利，舉辦仙草節、水上路跑等活動，希望代表會拿下6席過半數，順利推動水上鄉建設。

縣長翁章梁說，林緗亭曾經歷大病，但她內心非常堅強，經常在臉書分享克服疾病過程，展現陽光、健康形象，帶給大家正能量，鼓勵病友勇敢地追求生命，讓自己更健康，現在林緗亭經過治療，持續追蹤檢查目前狀況良好，希望大家繼續支持她當選連任。

嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立水上聯合競總，攜手拚連任的水上鄉長林緗亭及黨籍議員、代表候選人高喊當選。記者黃于凡／攝影

嘉義市長候選人王美惠今天出席嘉義縣長候選人蔡易餘水上鄉競選總部成立大會，與選民熱情握手互動。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉長林緗亭曾罹患乳癌，早期發現並接受治療，克服病魔，持續推動建設及社會福利。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長候選人蔡易餘今天成立水上聯合競總，喊話推動水上機場貨運航空站。記者黃于凡／攝影