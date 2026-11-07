柯文哲陪議員候選人陳彥廷到蘆洲掃市場 熱情粉絲合影索簽名

民眾黨創黨主席柯文哲上午到新北市蘆洲，陪同三重、蘆洲選區市議員候選人陳彥廷到2個菜市場掃街拜票，不少粉絲看到柯文哲紛紛合影留念、索取簽名，媒體追問時事議題則被婉拒受訪。

柯文哲陪陳彥廷先到市定古蹟蘆洲保和宮參拜，隨後在周邊成功路、得勝街市場掃街拜票，粉絲看到柯文哲紛紛拿出手機要求合影，甚至熱情擁抱、合照時摟腰，也有人拿書籍、衣服請他簽名。

媒體趁機堵麥追問台北市長蔣萬安近期多次拜訪白營議員候選人競總，被外界解讀是釋出善意、黃珊珊臉書發文被民進黨立委莊瑞雄指稱暗諷蔣萬安、趙少康說不在乎被開除黨籍也會去竹北參加邱臣遠造勢。但柯文哲說今年沒有安排聯訪，沒有回答。

一行人接著再到三重、蘆洲交界的水流公市場掃街，剛剛在蘆洲出大太陽，這邊卻突然下大雨，依然有不少支持者和柯文哲、陳彥廷熱情打招呼。

民眾黨新北市議員候選人陳彥廷（右起）上午由創黨主席柯文哲陪同到蘆洲的菜市場掃街拜票，粉絲騎機車經過停下打招呼。記者林昭彰／攝影

民眾黨新北市議員候選人陳彥廷（右起）上午由創黨主席柯文哲陪同到蘆洲的菜市場掃街拜票，先到市定古蹟保和宮參拜。記者林昭彰／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲上午到新北市蘆洲，陪同三重、蘆洲選區市議員候選人陳彥廷到2個菜市場掃街拜票，不少粉絲看到柯文哲紛紛合影留念、索取簽名。記者林昭彰／攝影

熱情粉絲拿衣服請柯文哲簽名，衣服上面已經有柯文哲參選台北市長和總統期間的2次簽名。記者林昭彰／攝影