柯文哲未同台因對京華城、北士科案有心結？蔣萬安說話了

北市藍白合升溫，市長蔣萬安至今仍未與和柯文哲同台，外界分析恐因京華城與北士科案有心結。對此，蔣萬安上午受訪指出，一直都希望能夠凝聚在野力量，藍白席次最大化，「我們都有共同目標」，也持續為市民爭取最大福祉。

蔣萬安上午出席國民黨港湖區市議員候選人陳冠安競總成立大會受訪，針對是否跟柯文哲有直接溝通的管道？蔣萬安說，團隊都持續在溝通聯繫，這幾年不管是跟民眾黨團的議員，還有他們許多的夥伴，都保持非常多密切的合作。

媒體也追問，是否有掌握到柯文哲的態度？蔣萬安說，希望能夠有機會跟柯前市長請益，很多的市政，柯文哲打下深厚的基礎，在這樣的基礎之上，持續將很多市政不斷推進。