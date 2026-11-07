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影／青年直球問是否重演韓國瑜選總統？ 柯志恩：不會發生在我身上

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
記者郭韋綺／攝影
記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天出席青年公共政策論壇高雄場，面對青年關切前市長韓國瑜選上就接受徵召選總統，若當選是否會重演，柯志恩承諾，一定做好做滿，國民黨如果沒有從歷史教訓中深切反省，別想在高雄立足，直言「這件事不會發生在我身上」。

柯志恩表示，韓國瑜院長當然有他的考量，她無法揣測，高雄歷經過選擇、罷免過程，國民黨不能忽視這段歷史教訓、必須深刻反省，否則「一輩子都不要在高雄立足」。

談及當選後如何與不同黨派的中央政府合作，柯志恩說，高雄擁有科技、半導體等產業優勢，未來具備超越台北的條件，中央不僅應拋開政黨之爭，她也會積極與行政院溝通，爭取高雄應有建設資源，不能因政黨不同就差別待遇。

對於財劃法修法遭民進黨指控，讓高雄短少200億元，柯志恩反問「要當高雄市長的人，怎麼可能去砍200億？當然錢越多越好」她已經解釋很多次，不明白民進黨對手為何始終聽不懂，反酸「就像固著黃色小鴨十幾年一樣」。

柯志恩指出，財劃法修法後，高雄統籌分配稅款比過去增加278億元，至於一般性補助款及計畫型補助款，仍掌握在行政院手中，即使扣除相關補助，高雄財源仍比過去增加58億元。

她質疑，市府有錢推動免費營養午餐、提高敬老福利等政策，為何還指控高雄少了200億元？「應該去跟行政院要錢，怎麼會是跟一個候選人要這200億」？柯強調，高雄應有經費就應全力爭取，不能讓高雄因政治立場不同受到不公平待遇。

記者郭韋綺／攝影
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