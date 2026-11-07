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雲林關鍵票倉遇洋流 藍營「女力強強聯手」迎戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右二）主打女力強強聯手力抗洋流，守住斗六關鍵票倉，立法院長韓國瑜日前站台力挺。聯合報系資料照
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右二）主打女力強強聯手力抗洋流，守住斗六關鍵票倉，立法院長韓國瑜日前站台力挺。聯合報系資料照

雲林縣斗六市是全縣最大票倉，也是縣治所在地，市長選舉向來被視為縣長選戰的重要觀察指標。今年斗六市長選舉形成三腳督，面對「洋流」南下助攻綠營，國民黨縣長候選人張嘉郡與斗六市長候選人黃尤美以「女力強強聯手」的政見與基層實力，整合藍營支持者，力抗洋流外溢，守住斗六關鍵票倉。

斗六市長之戰，國民黨提名市民代表會副主席黃尤美，民進黨提名尹令瑛，以及脫黨參選的縣議員賴淑娞各自出招。黃尤美有28年基層實力、張嘉郡跨層級結盟及韓國瑜站台加持，賴淑娞挾現任議員及商界資源參選，尹令瑛則借力綠營洋流效應。三名女性同場競逐，表面上是地方首長之爭，背後更是藍綠縣長選戰的延伸。

黃尤美有7屆市民代表資歷，深耕斗六28年，從基層民意代表一路累積地方人脈，此次由市民代表會副主席轉戰市長，雖面臨賴淑娞脫黨參選的黨內分裂挑戰，仍獲國民黨正式提名，如何將多年基層經營轉化為選票，同時在綠營洋流的壓力下避免藍營支持者分流，是決勝關鍵。

黃尤美主打與縣長候選人張嘉郡「女力強強聯手」，縣長、市長跨層級搭檔，加上立法院長韓國瑜更親自為兩人站台，凸顯對斗六選情的重視，藉中央重量級人士輔選，結合地方組織動員，為黃尤美加溫，也替張嘉郡在斗六的縣長選戰布局助攻。

政見方面，張嘉郡出身虎尾，地方一直有聲音指她一旦當選縣長，會把縣治從斗六移到虎尾，但張嘉郡與黃尤美主打斗六縣治地位不變，張嘉郡還提出美術館、小巨蛋等重大建設政見，訴求透過縣市合作及資源整合，提升斗六城市競爭力。

在地政壇人士觀察，張嘉郡提出在斗六打造國際級美術館政見，讓生活美學從斗六開始，體現身為女性候選人的政見特色；縣長張麗善日前拍板美術館落腳斗六，等於為此政見實質背書，讓對手找不到著力點，謠言也不攻自破。

相較張嘉郡的縣級大政見，黃尤美則提出多項貼近基層的政見，包括創造斗六新住民參與公共事務的機會、打造斗六的夜間城市品牌、引進知名IP，發展夜間城市廊帶。

政壇人士分析，斗六既是全縣最大票倉，也是張嘉郡爭取縣長的重要戰略區域，黃尤美能不能整合地方藍營勢力、守住基本盤，不只影響市長選舉，也牽動張嘉郡在斗六的得票表現。

賴淑娞脫黨參選，身為連任多屆的現任縣議員，具有地方知名度與服務網絡，丈夫許舒博身兼全國商業總會理事長，擁有廣泛商界人脈與資源。她主打招商引資，訴求引進企業、活絡地方經濟，賴淑娞參選也使藍營面臨選票分流壓力，成為黃尤美能否突破三腳督的重要變數。

民進黨提名的尹令瑛則有黨內組織及地方勢力支持，看好台北市長參選人沈伯洋帶動的「洋流」效應，選舉宣傳也融入洋流元素，出席各種場合不忘繫上洋流飄帶，藉由選戰氣勢爭取綠營支持者及中間選民認同，擴大在斗六的支持基礎。

同黨雲林縣長候選人劉建國日前更邀台北市長候選人沈伯洋一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳，綠營藉洋流之勢助攻選情的企圖不言可喻。

下屆雲林縣斗六市長選舉競爭激烈，民進黨提名前立委尹令瑛（右一）參選，她看好台北市長參選人沈伯洋帶動的「洋流」效應，選舉宣傳也融入洋流元素，出席各種場合不忘繫上洋流飄帶。聯合報系資料照
下屆雲林縣斗六市長選舉競爭激烈，民進黨提名前立委尹令瑛（右一）參選，她看好台北市長參選人沈伯洋帶動的「洋流」效應，選舉宣傳也融入洋流元素，出席各種場合不忘繫上洋流飄帶。聯合報系資料照

雲林縣斗六市長候選人賴淑娞（左）身為連任多屆的現任縣議員，具有地方知名度與服務網絡，丈夫許舒博（右）身兼全國商業總會理事長，擁有廣泛商界人脈與資源。聯合報系資料照
雲林縣斗六市長候選人賴淑娞（左）身為連任多屆的現任縣議員，具有地方知名度與服務網絡，丈夫許舒博（右）身兼全國商業總會理事長，擁有廣泛商界人脈與資源。聯合報系資料照

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