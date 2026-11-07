沈伯洋「戒慎恐懼」之夜狂酸 蔣萬安轟：一再販賣恐懼

民進黨昨晚舉辦「戒慎恐懼」之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋到場，也準備一段脫口秀，猛酸對手。台北市長蔣萬安上午受訪指出，市民的眼睛都非常雪亮，到底是誰一再販賣恐懼，誰又始終持續讓市民安心。

蔣萬安上午出席港湖區市議員陳冠安競總成立大會受訪，針對沈伯洋在「戒慎恐懼」之夜中頻頻酸人，最後自己卻說應該正向，也不要跟蔣萬安爭論，媒體提問，覺得哪一個才是真實的沈伯洋？蔣萬安說，這都是真實的沈伯洋，常發表完自己內心真實的想法跟主張，然後說那不是他的意思。

另外，沈伯洋昨晚還質疑，蔣萬安學他的「順報」和政策島，連見前議長，蔣萬安也跟進，還酸「怕蔣萬安一個月後就變成合格市長了」蔣萬安今受訪也反酸，發文宣也不是沈伯洋發明的，當時在野黨發現金1萬塊，民進黨從反對，到現在也跟進，「我們也不會說怕民進黨中央變成合格的執政黨」。

沈伯洋昨也說，他為了了解台北市鼠疫狀況，親自去田野調查，找了幾隻老鼠來問，看不是如北市府所說已改善，結果老鼠對他說「沈委員，你不了解市政。」沈又指出，如果他是老鼠，知道台北市只有三顆藍莓和二公克香鬆，他會趕快逃離台北市。蔣萬安上午受訪也反譏，這是他讀稿機上的內容嗎？