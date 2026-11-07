遭疑「挺洋流店家」前喊口號 王鴻薇：未針對 若造成困擾不好意思

台北市長蔣萬安昨晚在國民黨立委王鴻薇、台北市議會副議長葉林傳等人陪同下，前往遼寧夜市掃街拜票，卻遭質疑特別在挺洋流店家門前高聲喊口號。王鴻薇今表示，遼寧夜市從頭到尾，蔣萬安身邊都有非常多支持者喊口號，並非針對特定店家，如果因為喊口號使得店家困擾，那說聲不好意思。

遼寧夜市「又一村」水餃店曾多次在店內LED跑馬燈播放「大罷免大成功」等字樣，也曾在店門前展示「洋流」旗幟及相關競選海報。蔣萬安昨掃街時經過店家，大批支持者聚集，王鴻薇帶頭高喊「台北的市長，蔣萬安」，現場支持者也跟著接連呼喊口號。政治評論員吳靜怡在社群平台質疑，支持者為何要特別聚集在單一店家門前高聲呼喊。

王鴻薇表示，蔣萬安不論是去掃市場或者掃夜市，都是一家一家店去拜託，一攤一攤的去握手，絕對不會針對特定店家有故意的行為。

王鴻薇指出，在遼寧夜市從頭到尾，市長旁邊簇擁著非常多熱情的支持者，大家時不時地喊口號，這從直播影片就知道，不是針對特定店家，而是每一店家前面都有非常多的支持者陪在市長的旁邊。「如果因為我們喊口號，而使得店家發生困擾，或者用餐者感到不舒服，我們都要向你們說聲不好意思。」